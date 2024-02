Fájdalmat hoz a hidegfront, majd ekkor tér vissza a tavasz

Kedden északnyugat felől továbbra is gyakran növekszik meg a felhőzet a napsütés mellett, és szórványosan záporok is előfordulnak. Nagy területen lesz erős a szél. 11 fok köré melegszik a levegő.

Képünk illusztráció / Fotó: unsplash.com

Szerdán változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Elszórtan fordul elő zápor. Élénk lesz a DNy-i szél. A csúcshőmérséklet 10 fok körül várható – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön és pénteken folytatódik a borongós, gyakran erősen felhős időjárás. Sokfelé lesz erős a DNy-i szél, mellyel melegebb levegő érkezik hazánk térségébe. 15-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

„Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a sztrók kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” – készítette dr. Pukoli Dániel.