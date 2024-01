Hősként ünneplik a 6 éves kisfiút, aki megmentette édesanyja életét

A 27 éves Emily Wyatt 12 éve szenved epilepsziában és cukorbetegségben, amiről 6 éves kisfia is tud. Amikor legutóbb kiabálást és furcsa zajokat hallott édesanyja hálószobájából, Teddy feltárcsázta a segélyhívószámot, és végig követte a mentők utasításait.

Fotó: Pixabay

A mentősök azt mondták, hogy elképesztő volt, végig vonalban maradt, és ő nyitott nekik ajtót. Még a kisöccsére, Reginaldra is figyelt

– mondta el a Mirrornak az anyuka, aki gyermeke talpraesettségének köszönheti az életét. Kiderült ugyanis, hogy rohama volt, és ha nem kapott volna azonnal segítséget, már hiába jöttek volna érte a mentők.

Teddy 26 hetesen koraszülöttként jött a világra. Autista és ADHD-ban szenved, emiatt speciális iskolába jár. Mindezért eddig az emberek furcsán néztek rá, most viszont mindenki hősként ünnepli Birminghamben. Még arról is gondoskodott, hogy a kétéves öccse lépcsőkapuja zárva legyen, nehogy vele is baj történjen.