Egy hónapja várják az óbudaiak egy gigakátyú kijavítását

Jól mutatja a baloldal utakhoz való hozzáállását az az eset, ami kapcsán már több mint egy hónapja nem javítottak ki egy gigakátyút az óbudai Királylaki úton. A hatalmas úthiba ráadásul már balesetet is okozott, mikor egy újságkihordással foglalkozó hölgy nem vette észre a hajnali sötétben a kitáblázatlan kátyút és belehajtott. Az autóban komoly kár keletkezett, ennek egy hónapja, ám az úthiba azóta sincs kijavítva.

Gigakátyú Óbudán (Fotó: Hajdú Ágnes)

Egy hónapja nem javították

Az út december 22-én kezdett megsüllyedni, amit jelentettek is az ott lakók. Laci bácsi – ahogy erről korábban írtunk –- maga is bejelentést tett, hogy valaki nehogy belemenjen. Az önkormányzat azonban nem csinált semmit, csak egy bóját helyezett a kátyú mellé. Az itt lakók azt gondolták, hogy az ünnepek miatt késik a javítás, de most, hogy már január vége felé járunk, a kátyú pedig csak egyre nagyobb, teljesen kiakadtak.

Hatalmas az úthiba (Fotó: Hajdú Ágnes)

Baleset is történt

Annak ellenére sem javítják Kiss Lászlóék a kátyút, hogy egy autóban komoly kár keletkezett. Ahogy korábban megírtuk, egy hölgy újságkihordásra érkezett, de a hajnali sötétben nem vette észre azt az egyetlen kis karót, amit kiraktak. Nem volt sem körbe kerítve a kátyú, sem kiszalagozva, ráadásul még egy tábla sem volt kirakva, ami figyelmeztette volna a sofőrt a veszélyre, így belehajtott az úthibába.

Balesetet okozott az óbudai kátyú (Olvasói fotó)

Táblát továbbra sem sikerült kirakni, de raktak az egy szem bója mellé még kettőt. Az, hogy azóta nem történt újabb baleset, csak a szerencsének köszönhető. A kátyú azonban csak tovább mélyül, az önkormányzatot pedig nem érdekli, hogy veszélyben vannak az arra elhaladók.