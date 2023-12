Egy autó fennakadt: Óbuda nyerte az idei gigakátyú versenyt – Fotók

Budapest-szerte tapasztalhatjuk, hogy egyre jobban romlik az utak állapota. A probléma nem azzal van, hogy akadnak kátyúk, hanem a hozzáállással. Azzal, ahogyan a baloldali vezetés az utakra szánt pénzzel bánik, hogy Karácsonyék az utak állapotának fenntartásához szükséges pénz kb. 1/5-ét adják csak a Budapest Közútnak. Ugyanez folyik kicsiben a baloldali kerületekben is.

Az Óbuda-hegyvidéki utak is egyre elhanyagoltabbak (Fotó: Fügedi Richárd)

Balesetveszélyes útbeszakadás: odaraktak egy bóját..

Az utak állapotához való hozzáállást jól mutatja az az eset, ami a napokban történt a III. kerület hegyvidéki részén. A kerület fenntartásában lévő Királylaki úton egy beszakadás kezdődött. Ezt már 22-én bejelentették az ott lakók az önkormányzat felé.

Folyamatosan nőtt a beszakadás (Fotó: Olvasói fotó/Fügedi Richárd)

Már karácsony előtt bejelentettem az önkormányzat felé, mert féltem, hogy valaki belemegy ebbe a gödörbe. Akkor még nem volt ilyen nagy. Nem csináltak semmit, csak odaraktak egy karót. Kirakhattak volna valami látványosabbat is, mondjuk egy táblát, vagy körbe is kordonozhatták volna tisztességesen.

– mondta lapunknak Laci bácsi.

Az hagyján, hogy nem javították azonnal ezt a súlyos úthibát, de hogy tisztességesen körbe sem tudták kordonozni, annak meg lett az eredménye.

Méretes útbeszakadás (Fotó: Fügedi Richárd)

Fennakadt egy kocsi

Az újságkihordásra induló Anikó autóval ment végezni a munkáját 6 nappal a bejelentés után. Mivel kora hajnalban kezdődik a műszakja, még sötét volt, így nem vette észre a magányos kis bóját, ami ráadásul a kátyú túloldalán volt, így belehajtott az útbeszakadásba.

Fennakadt és defektet kapott (Olvasói fotó)

Ahogy belementem a kátyúba, egyből defektet kapott a kerekem, még a kocsim is felült, így mozdulni sem tudtam, trailert kellett hívni. Kihívtam a rendőrséget is, akik nagyon kedvesek voltak, mindent rögzítettek, látták, hogy sötétben észre sem lehet venni az útbeszakadást. Azt mondták, ha ki volt táblázva a kátyú, akkor az én hibám, ha nem, akkor az útkezelőé.

– mesélte lapunknak Anikó. Mivel semmilyen kátyúra, úthibára figyelmeztető tábla nem volt kirakva, így abban reménykedik, hogy az önkormányzat meg fogja téríteni az akár több százezer forintra is rúgó kárát.

Lapunk megkeresésére a következő választ kaptuk a Budapest Közúttól:

„Társaságunk Útellenőri Szolgálata az üzemeltetésünkben lévő útvonalakat rendszeresen ellenőrzi, és az azonnali beavatkozásra váró hibák javítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtesszük. Az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési, fenntartási feladatokat a rendelkezésünkre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok alapján a rendelkezésre álló kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

A II. kerületi Kapy utcában az elmúlt napokban több ízben is végeztünk úthibajavítást úgynevezett hidegaszfalt technológiával. Útellenőri Szolgálatunk a mai napon is ellenőrizte az útszakasz állapotát és azon kátyút nem észlelt. A csapadékos téli időjárás azonban kedvez az úthibák kialakulásának, így azok a gondos és rendszeres útellenőrzés és elvégzett ideiglenes javítások ellenére is bármikor újra kialakulhatnak. A burkolaton lévő hibákat folyamatosan figyelemmel kísérjük és szükség esetén az ismételt javításokat elvégezzük.”