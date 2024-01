Gyógyszerrel kábított el időseket a miskolci bűnöző, egy vagyont szerzett így

Már letartóztatásban van az az 57 éves nő, aki célzottan idős embereket keresett fel Miskolcon, majd elkábította, vagy bántalmazta őket, hogy megszerezze az értékeiket.

A gyanúsított az elmúlt napokban idős embereket keresett fel, akikhez különféle ürüggyel behatolt, majd csalárd módon megszerezte az értékeiket. Első alkalommal egy 85 éves nőhöz csengetett be, önkormányzati dolgozónak kiadva magát – írja a police.hu. Gondosórát és gyógyszerkészítményt kínált eladásra, utóbbit a sértett ki is próbálta. A szertől elalélt nőtől az elkövető közel egymillió forintot és arany nyakláncot lopott el.

Egy másik esetben a gyanúsított azzal az ürüggyel csöngetett be egy idős nőhöz, hogy üzenetet hozott a testvérétől. Be is jutott az előszobáig, de onnan nem tudott tovább menni, mert a házigazda gyanút fogott, ezért telefonálni akart, mire a hívatlan látogató elmenekült. A harmadik alkalommal aláírásgyűjtésre hivatkozva férkőzött be egy lakásba, majd bántalmazta az ott élő idős nőt, és több mint egymillió forintot zsákmányolt.

Később az 57 éves nő az első esettel megegyező trükkel jutott be másik két személyhez, akik szintén fogyasztottak a felkínált szerből. Egyiküknél nem talált számára értékeset, a másik áldozatától néhány ezer forintot és a bankkártyáját tudta csak elvenni. A bejelentéseket követően a rendőrök azonosították, majd elfogták a tettest. A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, vagy maga is áldozat, tegyen bejelentést!

Az elkövetők különböző ürügyekkel kísérelnek meg a lakásokba bejutni, ahol a figyelmet elterelve szerzik meg az értékeket. A rendőrség megelőzésként az alábbiakat javasolja: