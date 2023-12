Szia, sorstársam! –Így köszöntik Zénó kutyát a hajléktalanok

Jó volt látni, hogy Zénó tíz percen keresztül le-föl rohangált a kertben a telepre érkezésekor. Azonnal játszott, labdázott, amikor odaszállítottuk. Nagyon okos kutya a kiképzője szerint, gyorsan tanul. Erre szükség is van, mert hirtelen lett nagyon jó élete, most meg kell tanulnia az új szabályokat. A Kutya Guru Team ingyenesen vállalta Zénó kiképzését, a neves tréner – aki egykor a Honvédség robbanókereső kutyáit is képezte – az alapoktól indult és több foglalkozást tart majd a kutyusnak