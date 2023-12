A legjobb buli: Ügetőszilveszter 2023 a Kincsem Parkban

Izgalmas ügető- és agárfutamok, pónigalopp, championok köszöntése, hírességek versenye, nagy nyeremények és jó hangulat vár mindenkit!

Az ismert emberek versenyében többek között hajtani fog a teljesség igénye nélkül: Thorgelle Sándor és Urbán Flórián válogatott labdarúgók, Szuper Levente jégkorongozó, Bács Péter, Epres Attila és Krajnik Balogh Gábor színművészek, Petur András, Szekeres Péter és Török Olivér sportriporterek, de velünk lesz Gajdos Tamás műsorvezető és lézerfutás-világbajnok.



Ingyenes körhinta a gyerekeknek, finom ételek és forralt bor a felnőtteknek egész délután. A megszokott programok mellett idén több meglepetéssel is készülünk!

Újdonság, hogy lesz Kiss Cam és Dance Cam mindenki örömére. Továbbá a Kincsem Park a társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját, a bet.lovi.hu 1%-os forgalmának felajánlásával.



A futamok között a fűtött bulisátorban és a pályán is DJ-k biztosítják a legmegfelelőbb zenét a fergeteges hangulathoz. Legyél részese az év utolsó sporteseményének és Budapest legnagyobb szabadtéri „before partijának”!

Éld át a lóversenyfogadás izgalmát. Ha elmúltál 18 éves és regisztrálsz a bet.lovi.hu oldalon, akkor visszakapod a jegyed árának felét. Játssz online és kerüld el a sorban állást, ráadásul a fogadásod 1%-val segíted az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját.