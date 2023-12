Bejött az élő Nostradamus jóslata: rettenetes földrengés volt, 131 ember meghalt

Nemrégiben megírtuk, hogy az élő Nostradamusként ismert Athos áradásokra és földrengésekre hívja fel a figyelmet, melyek az elkövetkező hónapokban pusztítanak majd. Hozzáteszi, hogy jövendöléseivel nem akar pánikot kelteni és jóslatai nincsenek is feltétlenül kőbe vésve.

Nem szándékozom félelmet kelteni a társadalomban. Remélem, hogy a megjósolt negatív események nem válnak valóra. Figyelmeztetéseim valójában arra szolgálnak, hogy motivációt jelentsenek az összefogásra

- mondta, és elárulta, hogy hatalmas földrengés lesz a 2023-as év végén. Nos, sajnos ez bejött, ugyanis hatalmas földrengés volt Kínában, amelynek következtében nagyon sokan meghaltak.

Szörnyű sorscsapásról számoltak be. Hatalmas földrengés volt ugyanis Kínában, amelynek következtében 131 ember az életét vesztette. Yangwa faluban hatalmas földrengés volt, és rengeteg ház és egyéb épület omlott össze. Az egész település csupa rom, a holttestek pedig a földön hevernek. Körülbelül 80 ezer túlélő van, akiket most egy másik faluba telepítenek - számolt be róla a Bors.