Tudtad? Pénzt is kereshetsz vérplazmaadással

Ha vérplazmát adunk, azzal megmenthetünk másokat, ugyanis a belőle előállított gyógyszerek fontos szerepet játszhatnak különböző betegségek kezelésében. Mindemellett ezek az alkalmak anyagi segítséget is jelenthetnek. A Fanny magazin összegyűjtötte, mit érdemes tudnunk ahhoz, hogy donorokká válhassunk, valamint szemügyre vettünk a vérplazma-, illetve a véradás közti különbségeket.

A véradással életeket menthetsz /Fotó: Lang Róbert

1. Készítsük elő az iratokat!

Érkezzünk felkészülten a plazmaadásra és vigyük magunkkal a szükséges dokumentumokat! A helyszínen be kell mutatnunk az érvényes személyazonosító igazolványunkat, az adókártyánkat, valamint a TAJ-kártyánkat. A lakcímünket vagy a munkáltatói, illetve tanulói jogviszonyunkat is igazolnunk kell.

2. Egészségben van az erő

Nem mindegy, milyen állapotban indulunk első alkalommal vérplazmát adni, ugyanis előtte alapos szűrővizsgálaton kell részt vennünk. A donorrá válásnak több feltétele van, egyebek mellett nem lehet az, aki autoimmun betegségben szenved, ahogyan az epilepszia is kizáró ok. További követelmény még, hogy betöltsük a 18. életévünket és elérjük az 50 kilogrammos testsúlyt.

3. Igyunk elég folyadékot

Már a plazmaadás előtti napon is figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre! Igyunk minimum két-három liter vizet, de érdemes kerülni a cukros, színezékkel teli üdítőket, valamint a gyümölcsös teákat – ezek ugyanis beszínezhetik a vérplazmát. Az esemény előtt 12 órával már ne fogyasszunk alkoholt, valamint intsünk búcsút a kávénak és a dohányzásnak is!

4. Kerüljük a farkaséhséget

A plazmaadás időpontja előtt nyugodtan ehetünk, ugyanis nem érkezhetünk éhgyomorra. Arra azonban fontos figyelnünk, hogy ne fogyasszunk zsíros ételeket. Helyettük inkább válasszunk fehérjedús, illetve magas szénhidráttartalmú fogásokat!

5. Aznap csak nyugodtan!

Az időpontra érdemes kipihenten érkezni. A plazmaadás napján mellőzzük a sportot és fizikai munkát, ne erőltessük meg magunkat! Az azt követő fél órában pedig ne üljünk a volán mögé!

6. Mire figyeljünk nőként?

Ügyeljünk rá, hogy ne a menstruációnk idejére kérjünk időpontot, ugyanis akkor nem javasolt a plazmaadás! Várandósság és szoptatás esetén nem mehetünk, ahogyan a szülést követő hat hónapban sem. Ha fogamzásgátló tablettát szedünk, vegyük be legalább három órával az érkezésünk előtt!

7. Lényeges a vizsgálat

Amennyiben hat hónapon belül elkészített piercinget vagy tetoválást viselünk, nem adhatunk vérplazmát. Fél év elteltével, orvosi vizsgálat után születik döntés arról, hogy lehetünk-e donorok. Erre azért van szükség, mert az elkészítésük során felmerül a hepatitis- valamint a HIV-fertőzés kockázata, ezeknek pedig több hónap a lappangási idejük. Ez abban az esetben is érvényes, ha korábban már adtunk vérplazmát.

8. Folyékony arany

A vérünk sokat ér, hiszen általa segíthetünk másokon. A jóleső érzés mellett juttatást is kaphatunk, amelynek mértéke plazmaközpontonként eltérő lehet, ezért érdemes az adott centrum oldalán tájékozódni. Bizonyos helyeken a donorokat akár 13 ezer Ft is megilleti minden sikeres plazmaadást követően, melyet részben készpénzben, részben utalvány formájában kaphatnak meg. Akik az összes lehetséges alkalommal elmennek, egy év alatt akár félmillió forintnál is magasabb összeget vihetnek haza.

Lehet hétköznapi véradásban és plazmaadásban is részt venni, mindkettővel segítjük a társadalmat és a rászorulókat /Fotó: Für Henrik

Miben tér el a véradástól?

Az időbeli eltérés igen markáns különbség a két folyamat között. Míg a véradás általában tíz-húsz percet vesz igénybe, addig a vérplazmaadás akár egy-másfél óráig is eltarthat. A donoroknak a folyamat közben lehetőségük van nyugodt környezetben pihenni. Érdemes a plazmaadást követően még fél óráig a helyszínen maradni és elegendő folyadékot fogyasztani.

Gyakrabban is járhatunk

A plazmaadás során eltávolított plazmát a szervezet egy-két nap alatt pótolja, míg két véradás között legalább 56 napnak szükséges eltelnie ahhoz, hogy megfelelően regenerálódjunk, ennél hamarabb nem is mehetünk el újból. Plazmát jóval gyakrabban, egy évben akár 45 alkalommal is vehetnek tőlünk, míg ugyanennyi idő alatt véradásra a nők legfeljebb négy, a férfiak pedig öt alkalommal mehetnek.

Mennyiségbeli eltérések

A véradás során megközelítőleg 450 milliliter vért vesznek le, míg plazmaadás esetében egy alkalommal 760-890 milliliter plazmát adhatunk. A pontos mennyiséget több tényező, egyebek mellett a testsúlyunk befolyásolhatja.

Életmentő összetevők

Véradást követően a vérnek nem csupán egy komponensét használják fel, a levétel után elemeire bontják. Plazmaadás esetén csak a vér folyékony összetevőjét, a vérplazmát veszik le, amit ezt követően többször tesztelnek. Ezután elkezdődhet a gyártás folyamata, mely során a plazmafehérjékből különféle gyógyszerek készülnek.

Visszakerül a szervezetbe

A plazmaadás alatt speciális gépet alkalmaznak, így elérve, hogy a teljes véradással szemben csak a vér folyékony összetevőjét vegyék le. Az úgynevezett plazmaferezist az egészségügyben régóta használják. Az eljárás során a vénán keresztül a vér egy csőrendszeren folyik át, a gép pedig centrifugával elválasztja a vérsejteket a plazmától. Utóbbiak gyűjtés céljából egy zsákba kerülnek, a többi összetevő pedig visszajut a szervezetbe. Emiatt a regenerálódásunk is gyorsabb.

Kiknek segíthetünk?

Vannak átfedések arra vonatkozóan, hogyan hasznosítják a vérünket, ugyanis mindkét esetben hozzájárulhatunk bizonyos készítmények előállításához. A véradás alatt levett vért felhasználhatják egyebek mellett nagy vérvesztességgel járó balesetek esetén, transzfúzió vagy sebészeti beavatkozás során. A plazmaadás a különböző betegségekkel élők kezelésében játszhat szerepet. Hasznos lehet égési sérülés gyógyításában és szervátültetést követően is.