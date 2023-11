Régi bizalmi embere Gyurcsánynak a "mikroadományos" ügyvéd

A Gyurcsány-korszak bizalmi emberének nevéhez fűződik az is, hogy egy magáncégre bízták a 2010 előtti kormányülések hangfelvételeinek kezelését - írta a Magyar Nemzet. Ezek fényében nem meglepő, hogy a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom gyanús „mikroadományainak” a lepapírozásában is kulcsszerepet játszhatott a főpolgármester jogi főtanácsadója, akinek irodájában a napokban okirathamisítás bűncselekményét alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le a nyomozók.

Fotó: Havran Zoltán

A vitán felül álló megbízhatóság elengedhetetlen feltétele annak, hogy valaki kulcsszerepet kapjon olyan ügyletekben, mint a baloldal külföldi támogatási botrányának részeként megismert félmilliárdos „adománygyűjtés”. Ilyen bizalmi ember Tordai Csaba, akinek az ügyvédi irodájában november 9-én a Karácsony Gergely nevével fémjelzett 99 Mozgalom gyanús pénzügyei miatt, költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával indult eljárás keretében okirat-hamisítás bűncselekményét alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le a nyomozók.

Tordai régóta bizalmi embere a baloldal vezérének, Gyurcsány Ferencnek, amit számos tény, és korábbi esemény igazol. Az elmúlt napokban felidéztük már, hogy Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója a Gyurcsány-kormányok idején több fontos pozíciót is betöltött. Az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője volt, majd 2007-ben a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) államtitkára lett és maradt Gyurcsány Ferenc lemondását követően is, a 2009 tavaszán alakult Bajnai-kormány alatt. Korábbi sajtóhírek szerint Tordai annyira erős embernek számított a baloldalon, hogy egyes esetekben ő vezette a kormányülést Gyurcsány távollétében.

Botrányos átadás-átvétel

Az sem véletlen, hogy a 2010-es kormányváltáskor is Tordai – mint a MeH jogi és közigazgatási államtitkára – vezényelte le az átadás-átvételt, ami végül botrányba fulladt. Amint arról korábbi cikkében a Magyar Nemzet beszámolt, az elektronikus levélfiókokért felelős Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) szakemberei kiürítették a Bajnai-kormány minisztereinek, államtitkárainak és miniszteri titkárságvezetőinek e-mail-fiókjait. Erről Tordai Csaba tájékoztatta az érintetteket.

Üres papírokkal „tettek eleget” a sajtó adatkérésének

Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen Gyurcsányék bizalmi embere még a kormányváltás előtt több hajmeresztő akciónak is főszereplője volt. Az Origó 2009-ben számolt be arról, hogy üres papírokat kaptak a Miniszterelnöki Hivataltól, amikor a 2006-os zavargások idején tartott kormányülések összefoglalóit kikérték. Bár jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy a dokumentumot nem lehet teljesen titkosítani, a MeH úgy vélte, hogy teljesítette a törvény előírásait, még úgy is, hogy minden szót kitörölt a szövegből. Az illetékes államtitkár, azaz Tordai Csaba, a megváltoztathatatlan, sötét múltra és nehezen meghatározható fogalmakra hivatkozott – írta cikkében az Origo.

A portál a 2006. szeptember 1-től november 15-ig terjedő időszak (az őszödi beszéd nyilvánosságra hozatalának ideje) és a 2008. szeptember 1-től 2009. január 20-ig terjedő időszak (a globális hitelválság és a többször újratervezett költségvetés ideje) alatt megtartott kormányülések összefoglalóit és mellékleteit kérte ki a MeH-től. Azt remélték, ezekből a dokumentumokból többet megtudatnak arról, hogy az adott időszakokban hogyan reagált a kormány, milyen módon értékelte a kialakult helyzetet, milyen javaslatok merültek fel a miniszterek heti rendszerességgel tartott munkamegbeszélésein.

A hivatal azonban üres papírokkal, teljesen kitakart, fehér lapokkal tudta le az adatkérést, pedig jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy a dokumentumokat nem lehet teljes egészében visszatartani. Kiderült, hogy a MeH egységesen államtitokként kezelte a 2008 előtti kormányüléseken történteket.

A Magyar Ügyvédi Kamara is megszólalt a Tordai Csaba ügyvédi irodájában tartott házkutatásról. Az adóhatóság a 99 Mozgalom gyanús pénzügyei miatt, költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával indult eljárás keretében szállt ki néhány napja Karácsony Gergely jogi főtanácsadójához, ahol fontos bizonyítékokat foglaltak le. A kamara elnöke, Havasi Dezső a Magyar Nemzetnek azt írta, Tordai esetében a fegyelmi eljárás megindítása, valamint ügyvédi tevékenységének felfüggesztése egyelőre nem történt meg. Ezekre csak azután kerülhetne sor, ha meggyanúsítják, illetve később vádat emelnek ellene.

Ügyvédi karrierjét tekintve is kínos helyzetbe kerülhet Tordai Csaba, amennyiben a 99 Mozgalom ügyében zajló nyomozásban gyanúsítottként is „előveszi” őt a nyomozó hatóság. Egyelőre annyi tudható Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkárával, a baloldal egyik legfontosabb háttéremberével kapcsolatban, hogy az adóhatóság a közelmúltban házkutatást tartott az ügyvédi irodájában.

Mivel Karácsony jogi főtanácsadója jelenleg is ügyvédként praktizál, a házkutatással összefüggésben lapunk kérdéseket intézett a Magyar Ügyvédi Kamarához.

Összességében arra voltak kíváncsiak, hogyan érinti Tordai ügyvédi tevékenységét az ellenzék félmilliárdos „mikroadománya” miatt indult eljárás vele kapcsolatos fejleménye.



Ebben az esetben indulhat fegyelmi eljárás Tordai ellen

Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke Magyar Nemzetnek küldött tájékoztatását változtatás nélkül közöljük:

– A házkutatásról a kamaráknak nem volt tudomása. A házkutatás elrendeléséről és foganatosításáról a hatóságoknak nem kell értesíteniük sem a területi sem az országos ügyvédi kamarát. Az eljárás alá vont ügyvéd sem tett bejelentést. – Az ügyvédi irodában történő házkutatás esetén azonban, ügyész részvétele kötelező. Ez, ismereteink szerint, megtörtént. – A kamarának a házkutatással kapcsolatban, illetve az eljárás jelenlegi szakaszában tennivalója nincs. – Arról a tényről, hogy az ügyvédet bűncselekmény elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mind a kihallgatott ügyvéd, mind a nyomozó hatóság köteles bejelentést tenni a területi kamarának. – Fegyelmi eljárásra, ügyvédi tevékenység gyakorlásának felfüggesztésére értelemszerűen még nem került sor. – A gyanúsítás után elrendelt fegyelmi eljárást a fegyelmi tanács általában felfüggeszti a büntető eljárás befejezéséig, kivéve ha tényállás teljesen bizonyított. A fegyelmi apparátus ugyanis nem rendelkezik nyomozati jogkörrel. – A felfüggesztés ezzel egyidejűleg – hat + hat hónapra - elrendelhető, ha a gyanúsítás olyan szándékos bűncselekményre vonatkozik, amely ezt indokolja. – Amennyiben az ügyben később vádemelés történt, és a vád olyan bűncselekmény elkövetése, amelyet a törvény öt évet meghaladó szabadságvesztéssel szankcionál, a kamara elnöke – igazgatási eljárás keretében – köteles az ügyvédi tevékenység gyakorlását felfüggeszteni a büntető eljárás jogerős befejezéséig.

A kamara elnökének válaszából tehát kiderült, hogy ők is nyomon követik az eseményeket, ám egyelőre nincs dolguk Tordai ügyével, hiszen fegyelmi eljárás a gyanúsítás, míg az ügyvédi tevékenység felfüggesztése a vádemelés után történhet meg.

Házkutatás a baloldal ügyvédjénél

Ahogy arról már többször beszámoltunk: november 9-én fordulat történt a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom homályos finanszírozása ügyében folyamatban lévő nyomozásban, ugyanis a NAV kiszállt a főpolgármester jogi főtanácsadójának, illetve Gyurcsány bizalmasának belvárosi ügyvédi irodájába, ahol okirat-hamisítás bűncselekményét alátámasztó bizonyítékokat foglalt le egy ügyész jelenlétében.

Ismert, Karácsonyék bűncselekménygyanús adománygyűjtése egy tavaly nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentéssel lepleződött le.

A beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizette be több mint 500 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára. A pénzek több mint négyötöde euróban és fontban érkezett a 99 Mozgalomhoz.

Adócsalás, pénzmosás és okirat-hamisítás a gyanú

Az ügyben Tényi István és a mozgalom számlavezetője, az OTP feljelentése alapján költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanúja miatt van eljárás. Fontos körülmény, hogy a bank által feltárt adatokból arra lehet következtetni, hogy mikroadományokról szó sem lehetett.

A Magyar Nemzet a botrány kirobbanása óta keresi az érintetteket, akik teljes hallgatásba burkolóztak a házkutatás nyilvánosságra kerülése óta, és számunkra elérhetetlenek. A mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor, Karácsony Gergelyhez és Tordai Csabához, a főpolgármester jogi tanácsadójához hasonlóan, nem válaszolt a megkeresésre.