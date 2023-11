Életveszélyes állapotok alakultak ki az óbudai Testvérhegyi úton – fotók

Nemrég számoltunk be a III. kerületben lévő Mátyáshegyi útról, ami szörnyű állapotban van, de ennek ellenére a kerület ahelyett, hogy a járhatóvá tételén fáradozna, biciklisjeleket festeget rá, meg forgalomcsillapításként virágosládákat pakol a szűk, kanyargós útra, ahol egyébként jó pár fekvőrendőr is van. Sőt, az út nagy része mellett még járda is fut. Erre mondhatnánk, hogy na ez aztán a biztonság: sebességkorlátozás, járda, fekvőrendőr, forgalomlassító virágládák és még biciklis felfestés is. Hát nem minden utca ilyen szerencsés.

Baleset történt néhány napja Fotó: Fügedi Richárd

Mécsessel hívják fel a figyelmet

Óbuda másik részén található a Testvérhegyi út, ami a kevésbé szerencsések közé tartozik. Az elmúlt években az út felső részén lévő területen is rendkívül gyors beépülés kezdődött. Egymás után nőttek ki az ingatlanok, miközben az út forgalma az elmúlt pár évben a sokszorosára nőtt.

A beépülő részek miatt növekedett meg az elmúlt néhány évben kritikusan az utca forgalma

Fotó: Fügedi Richárd

A lakók többször is jelezték ezt a problémát, kérték, hogy az út mellé építsen az önkormányzat járdát, vagy néhány fekvőrendőrrel csillapítsák a hegyről lejövő forgalmat. A kerületi vezetés azonban évek óta nem hallgatja meg a lakók kérését.

A Testvérhegyi utcában nem égne a mécses, ha a polgármesternek évek óta írt lakossági leveleire nem lerázó, időnként arrogáns lenne a válasza, hanem intézkedne. Meghalt valaki, nem rögtön, később halt meg… egy családtag. Az autó elütötte, mert nem tartotta be a sebességkorlátozást a szűk, sötét, beláthatatlan úton

– írta Paula, aki szeretett kedvencét veszítette el a napokban egy baleset miatt. A lakók emiatt úgy döntöttek, hogy egy mécsessel hívják fel az életveszélyes útra a figyelmet a kisállat halálának helyén.

Reméljük, emberéletet nem fog követelni az út Fotó: Paula

,,Nem merjük kiengedni a gyermekeinket”

A lakók el vannak keseredve. A helyzetet a Nyerd meg az életed (Squid game) című filmhez hasonlítják: ha életben hazaértél, szerencsés vagy. ,,Akik gyalog járnak, napi szinten küzdenek az életükért, főleg este” – panaszolta Paula a szörnyű állapotokat.

A teherforgalom is erre megy az építkezésekre Fotó: Fügedi Richárd

Unjuk, hogy nem engedhetjük ki a gyerekeinket az utcára az életveszély miatt, vagy alig tudunk kiállni az utcára kocsival, mert nem tartják be a sebességkorlátozást – mondjuk a tábla sem látszik itt fentebb. Megnőtt a forgalom, és mennek, mint az állat

– ezt már Krisztofer mesélte lapunknak, aki 30 évvel ezelőtt költözött ide, amikor még itt csak hétvégi házak voltak. A férfi elmondta, hogy egy kicsit feljebb találunk egy táblát, ami úgy el van dugva, hogy ember legyen a talpán, aki észreveszi.

Itt a 30-as tábla, hol a tábla? Fotó: Fügedi Richárd

,,Elismerik, hogy életveszélyes, évente ígérgetnek, beígérik, hogy mikor tervezik, mikor csinálják, aztán semmi” – panaszolta Géza felháborodva.

A babakocsit is az úton kell tolni Fotó: Fügedi Richárd

Nincs járda sajnos az úton, de még vízelvezetés sincs. Egy kisgyerekkel kijönni életveszély. Ki van rakva a harmincas tábla, de az autósok tesznek rá. Ide minimum fekvőrendőr kellene. A lakópark miatt megnőtt nagyon az utca forgalma. Elképesztő, ami itt van. Láttuk a mécsest, szörnyű, hogy egy kis házikedvenc halála kellett, hogy az utca állapotára felhívják a figyelmet. Iskolába sem merjük elengedni egyedül a gyereket. Egy kilométert kell innen gyalogolni járda nélkül a kanyargós, veszélyes úton

– panaszolta lapunknak Sticzerné, aki az utca középső részén lakik már 50 éve. Az utcában magunk is megtapasztaltuk, hogy a sebességkorlátozást sajnos egyáltalán nem tartják be, ami, mivel nincs járda, tényleg életveszélyes a gyalogosokra. Csak a szerencsén múlott, hogy eddig emberéletet nem követelt a helyzet.