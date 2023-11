A mikroadományos ügyvéd Karácsony legfontosabb embere

Tordai nélkülözhetetlen támasza Karácsonynak, ezért elképzelhetetlen, hogy meginogjon a pozíciója- írja a Magyar Nemzet. Bár Tordai Csaba ügyvédi irodájában hamisíthatták meg a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom félmilliárdos adománygyűjtésének a jegyzőkönyveit, a főpolgármester mégsem függeszti fel a jogi főtanácsadóját a városházi pozíciójából.

Hetek óta keresik újságírók Karácsony Gergelyt és körét a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom bűncselekménygyanús pénzügyei miatt folytatott nyomozás körülményeivel kapcsolatban, ám eddig semmilyen választ nem kaptak a kérdéseikre.

Legutóbb arról érdeklődtek a fővárosi önkormányzat sajtóosztályánál, hogy a nyilvánosságra került információkat követően miért nem függesztették fel Tordai Csabát a jogi főtanácsadói pozíciójából.

Egymásra utalva

Ez már csak azért is indokolt lenne, mert Tordai tulajdonképpen maga is belekeveredett a bűnügybe. Sőt, a félmilliárd forintnyi „mikroadomány”-ügy egyik kulcsfigurája lehet, hiszen a hatósági vizsgálat szerint az ő ügyvédi irodájában hamisíthattak meg több, az adománygyűjtés körülményeiről szóló jegyzőkönyvet.

Ennek ellenére jelenleg úgy tűnik, hogy bár Tordai tekintélyét kikezdte botrány, a városházi pozíciója megingathatatlan.

A főváros ügyeibe belelátó források szerint Gyurcsány Ferenc egykori államtitkára olyan nélkülözhetetlen támasza Karácsonynak, hogy az elmozdítására semmi esély.

Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy még 2020 őszén – vagyis a Városháza-gate kirobbanása előtt egy évvel – a 444.hu felületén a Direkt36 is foglalkozott Tordai Csaba és Karácsony Gergely évtizedekkel ezelőttre visszanyúló kapcsolatával. Mint írták, Tordai nemcsak Karácsony egyik legközelebbi munkatársa, hanem egyúttal az egyik legrégebbi barátja is. Már az egyetemen közel hozta őket egymáshoz a politika iránti érdeklődésük és később, a 2002-es választás idején is dolgoztak együtt a Medián közvélemény-kutató cégnek.

A portál cikke szerint a bizalmi viszony a későbbiekben is megmaradt, s 2019-ben a főpolgármesteri mandátumot nyerő Karácsony jóval nagyobb befolyási kört testált Tordaira, mint ami a jogi főtanácsadói titulusból kikövetkeztethető lenne. – Valójában ő az egyik legbefolyásosabb ember a Városházán. „Csaba a pecsétőr” […] Karácsony aláírása előtt mint „főjogász” mindent ellenőriz jogi szempontból – közölte a Direkt36, amely szerint a főtanácsadó kulcsszerepet játszik az olyan nagy horderejű projektekben is, mint például a fővárosi parkolás átalakítása.

És ha már Városháza-gate, akkor fontos megemlíteni, hogy az üggyel összefüggésben nyilvánosságra került hangfelvételeken Gansperger Gyula, baloldali üzletember úgy jellemezte Tordai szerepét, hogy bár

„nincs úgymond hivatali tisztsége, de minden olyan szerződés, rendelkezés, tervezet, ami kimegy a főpolgármestertől, azt ő készíti elő, és ő vizsgálja meg, hogy működőképes-e. Tehát mielőtt ez kimegy a nyilvánosságra, hogy aláírja a Gergő a szerződést, azt a Tordai Csaba láttamozza.”

Tordai tevékenységéről egyébként az egyik nyilvánosságra került felvételen Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök is említést tett. Úgy fogalmazott:

Gyakorlatilag két ember üzemelteti ma a Városházát, ő az egyik.



A kampányra nem költhették a félmilliárdot

Emlékezetes: egy júniusi nemzetbiztonsági jelentés rögzítette, hogy Karácsony mozgalmának számlájára 506 millió forint érkezett, döntően euróban és angol fontban. Ezt az összeget a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor fizette be készpénzben, összesen 19 alkalommal. Bár a mozgalom a főpolgármester 2021. októberi előválasztási kampányát volt hivatott elősegíteni – Karácsonyék állítólag erre gyűjtötték a pénzt –, azonban Perjés az utolsó befizetést tavaly szeptemberben tette, vagyis közel fél évvel az országgyűlési választás után.

Tehát a kampányra nem költhették a félmilliárdos összeg egészét, de megbukott Karácsonyék mikroadományokról szóló magyarázata is.

Ugyanis szeptemberben az OTP, a 99 Mozgalom számlavezetője egyebek megállapította, hogy Perjés döntő többségben 50 és 100 eurós címletű bankjegyeket fizetett be, amelyek nem egy esetben újak, gyűrődésmentes voltak, összetapadtak, sorszámuk követte egymást, s leginkább csomagokban érkezhettek. Ráadásul a bank szerint bele sem fértek volna a gyűjtőládikákba a jegyzőkönyvekben szereplő összegek. Az OTP ezt követően feljelentést tett, de Tényi István feljelentése nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már júliusban elrendelte a nyomozást költségvetési csalás, majd pénzmosás gyanújával.

November elején értek el az ügy szálai Tordai Csabáig, akinek az ügyvédi irodájában tartott házkutatás során különböző iratokat foglaltak le az adónyomozók. Az adománygyűjtő ládák tíz jegyzőkönyvén az MSZP két munkatársának neve szerepelt, ám a szocialista párt csak egy jegyzőkönyv aláírását ismerte el, a többin így nem szerepelhetne a munkatársaik neve. Vagyis az adománygyűjtő ládák tíz okiratából kilencet meghamisíthattak.

Tordai elérhetetlen

Néhány napon belül házkutatást tartottak Perjés Gábor törökbálinti házában is, ahova a 99 Mozgalmat bejegyezték. Bár Perjést és Karácsonyt sikerült személyesen elérnünk, egyikük sem kommentálta a hatósági eljárást. Tordai Csaba pedig teljesen elérhetetlenné vált, sőt a munkahelyén, a Városházán sem volt fellelhető az elmúlt hetekben.