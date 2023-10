Őszi burgonyavásár: rothadó takarmánykrumplival kedveskedett a lakosoknak Óbuda polgármestere

Kiss Lászlónak negyedik éve beletörik a bicskája a burgonyavásárba

Úgy látszik, Kisséknek jól bevált a német takarmányburgonya, hiszen a választásokat követő első évben szintén azt adtak sokaknak. Volt olyan év is, hogy a 60 raklapnyi burgonya kétharmada tárolókban rohadt el ahelyett, hogy kiosztották volna. Előfordult, hogy tömegek maradtak krumpli nélkül, mert nem volt megfelelő mennyiségű áru. Bár a hivatal posztja szerint rengeteg burgonya érkezett, furcsamód az első két órában elfogyott a muníció és volt osztási pont, ahol soha többet nem is volt. Tavaly Kiss már trükközött is vélhetően azzal, hogy kevesebb osztópontot jelöltek ki, feltételezhetően tudták, hogy nem lesz elég a burgonya. Azt megelőzően ugyanis a jogosult idősek és családosok nemhogy nem tudtak háromszáz forintért 20 kiló krumplit venni háztartásonként, de még órákat sorba is álltak azért, hogy azután üres kézzel távozzanak. Egy másik alkalommal egy helyi lap arról írt, hogy a vásárról mérlegelés nélkül, goromba hangnemben zavarták el azokat is, akiknek csak néhány forinttal haladta meg a vásárlásra jogosító határt a jövedelmük, és így sokaknak üres kézzel kellett távozniuk, pedig burgonya még maradt bőven.