Neked is Szemrevaló lesz? - ma kezdődik

Idén tizenkettedik alkalommal rendezi meg a Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet a Szemrevaló Filmfesztivált, a német nyelvű filmek szemléjét Magyarország-szerte. A programban ismét két kiváló alkotás szerepel, melyek hármas, német-osztrák-svájci koprodukcióban készültek: a Sisi és én valamint az Alma és Oskar. A filmek középpontjában egy-egy lenyűgöző nőalak, Erzsébet császárné és Alma Mahler áll. Emellett számos további film készült német-svájci vagy német-osztrák koprodukcióban is.

Az október 5. és 15. között zajló fesztiválon négy kategória filmjeit nézheted meg. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az október 5. és 15. között zajló fesztiválon négy kategóriában láthatsz filmeket, melyek a Közösségi konfliktusok, Kívülállók és különcök, Vonzások és választások, Alternatív életformák címeket viselik. A vetítések mellett beszélgetéssel, közönségtalálkozóval is készülnek a szervezők.

Indul a Budapest Design Week 2023

A 2023-ban 20. évébe lépő Budapest Design Week a legátfogóbb, legtöbb programot magában foglaló, a fővároson messze túlmutató kreatívipari eseménysor, mely egyben a designszakma éves hazai seregszemléje is.

Az idén jubileumát ünneplő, október 5–15. között megrendezett fesztivál keretén belül bemutatják az azóta ikonikussá vált magyar alkotásokat, tervezőiket és a hazai stúdiókat, megszólítják a kreatívipar véleményformálóit, a múltidézés mellett képet adva a design sokszínű jövőjéről is. Részt vehetsz különböző workshopokon, sétán, kerekasztal-beszélgetéseken, és az elmúlt 20 év legsikeresebb Nyitott Stúdióiba is bepillanthatsz. A Néprajzi Múzeumban kamarakiállítás lesz látható, és a Magyar Formatervezési Díj, valamint a Design Management Díj idei elismertjeinek kiállítását is megtekintheted.

Kezdődik a Jam Trip VIII.

Október 5-én 18 órakor folytatódik a Lehetőségek tere zenei improvizációs sorozata, a Jam Trip, amely nyolcadik eseményéhez érkezve egy nem mindennapi zenei utazásra hív minket a legnagyobb közösségi oldalon 18 órától.

Ez alkalommal az egyik legősibb zenei formára, az ütőhangszerekkel való játékra fókuszálhatsz. A ritmikussággal minden egyes hétköznapunkon találkozhatunk: gondoljunk például a szívverésünk ütemére, a légzésünk taktusára vagy a város pulzálására. Életünk jól azonosítható ritmusok között zajlik. A dob mint kommunikációs eszköz fontos szerepet játszott az ősi, rituális szertartásokban csakúgy, mint a harcászati szokásokban. A dob energiája, megkerülhetetlen jelenléte közösségépítő erővel is bír, a felszabadulás eszköze, az (elfojtott) energiák kiadásának csatornája. Az est zenész házigazdái Cristobal Campero és Hevesi Nándor lesznek.

Ma kezdődik az Első Zuglói Gombafesztivál

Idén a Zuglói Kenyérközösség, a Kalapka Kézműves Gombafarmmal közösen szervezi az Első Zuglói Gombafesztivált! Számos izgalmas programmal készülnek, amin keresztül kicsik és nagyok is betekintést nyerhetnek a termesztett és vadgombák csodálatos világába. A 16 órakor kezdődő esemény helyszíne a Mogyoródi úti Sportpálya.

Ma ünnepeljük a mosoly világnapját

1999 óta tartjuk a mosoly világnapját. Az ötlet Harvey Ball grafikustól származik, aki feltalálta a smiley-t. A kezdeményezés célja, hogy bánjunk bőkezűen a mosolyokkal és derítsünk vele másokat is jó kedvre.

Ma ünnepeljük a mosoly világnapját. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

66 éve nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria

A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményének alapját a Szépművészeti Múzeum Új Magyar Képtára, modern szobor- és éremgyűjteménye, továbbá grafikai gyűjteménye képezte. Az intézmény főigazgatója Pogány Ö. Gábor, a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese lett.

A Galéria elhelyezésének kérdése 1957. január és április között heves vitákat váltott ki szakmai (múzeumi) és politikai körökben. 1958 márciusában kormányhatározat született a Magyar Nemzeti Galéria elnevezésének jóváhagyásáról és „nemzeti múzeumi” jellegének elismeréséről. 1959-ben azonban egy újabb kormányhatározatban a múzeum új otthonául a Budavári Palota B, C és D épületeit (a dunai szárny kupola alatti és a kupolától jobbra és balra eső épületrészek) jelölték ki. Az építészeti tanulmánytervek már 1958-ban elkészültek.

Raoul Wallenberg emléknapját tartjuk ma

A svéd diplomata - aki a II. világháború idején Magyarországon zsidókat mentett - 1945 januárjában tűnt el Budapesten, miután a szovjetek elhurcolták. Szovjet adatok szerint Wallenberg 1947-ben halt meg egy moszkvai börtönben. George Bush amerikai elnök 1989-ben jóváhagyta azt a határozatot, amely október 5-ét Raoul Wallenberg emléknapjává nyilvánította.

12 éve halt meg Steve Jobs

Steven Paul „Steve” Jobs amerikai feltaláló és üzletember 2011. október 5-én halt meg. Az Apple társalapítója, egykori elnök-vezérigazgatója, az IT és a szórakoztatóipar ismert alakja volt.

A számítástechnika egyik úttörőjeként meglátta a lehetőséget a grafikus felhasználói felületben (GUI) és az egérben, mellyel egy Xerox PARC-bemutató alkalmával találkozott. Jobs irányítása alatt fejlesztette ki az Apple Computer a cég egyik fő termékét, a kultikus Macintosh számítógépet, valamint az iPod médialejátszót, az iPhone okostelefont és az iPad táblagépet.

Életének egyes részeit többek között olyan filmeken keresztül igyekeztek később bemutatni, mint A szilikonvölgy kalózai (1999), Jobs - Gondolkozz másképp (2013) és a Steve Jobs (2015).

Egyelőre elvonul a hidegfront

Csütörtökre elvonul a front, mögötte sok napsütésre készülhetünk, amit inkább csak változó vastagságú fátyolfelhők szűrhetnek. Csapadék nem lesz. A nyugat-délnyugati szél legfeljebb északon-északnyugaton élénkülhet meg. Kora reggel helyenként pára-, ködfoltok képződhetnek, 5-12 fok közé hűl a levegő. Délután 20-25 fok várható – írta meg a Köpönyeg.