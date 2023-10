Ma éjjel érdemes lesz felnézni az égre, elképesztő jelenséget láthatunk

Az év egyik legjelentősebb csillagászati eseménye lesz szombaton, amikor a részleges holdfogyatkozás jelenségét több mint egy órán át lehet szabad szemmel észlelni, ráadásul mivel teliholdunk van, kimondottan mutatósnak ígérkezik a látvány. Teljes holdfogyatkozás utoljára tavaly májusban volt hazánkból megfigyelhető.

Illusztráció / Fotó: Pixabay

Szombaton 21 óra 34 perckor a délkeleti égbolton, 40 fokos magasságban lesz látható a Hold, amelybe a Föld árnyéka beleharap a déli pólus közelében. Ezt követően, 22 óra 15 perckor lesz a legnagyobb a fogyatkozás, de ekkor is csak a Hold átmérőjének 12 százalékát takarja ki a földárnyék. Ezután a Hold megkezdi kilépését, és egyre kisebb területre vetül az íves árnyék, ahogy elsodródik nyugat felé. Egészen 22 óra 52 percig lesz megtekinthető a különleges jelenség – írja a Travelo.

Sima színházi látcsővel még a földárnyék színe is megfigyelhető lesz, egy kisebb amatőr távcső segítségével pedig a holdi alakzatok részletei is felbukkannak az árnyék határán. Az időjárás-előrejelzések alapján szombat estére derült idő várható, de a jelenség még vonuló felhők mellett is megcsodálható lesz.