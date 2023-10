83 éve született John Lennon, a Beatles egyik alapító tagja

John Lennon, a Beatles egyik alapító tagja 1940. október 9-én született Liverpoolban. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Pete Best dobos alapította a Beatlest, majd 1962. augusztus 16-án csatlakozott Ringo Starr, Pete Best helyére.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr and John Lennon szobra Liverpoolban. Fotó: Christopher Furlong / Getty Images

Az együttes első sikereit a liverpooli Cavern és a hamburgi Star Clubban érte el. 1962-ben készítették első lemezüket „Love Me Do” címmel. 1963-ban volt az első országos turnéjuk Nagy-Britanniában, majd ezt követően, augusztus 3-án tartották utolsó koncertjüket Liverpoolban, és átköltöztek Londonba. 1964-től kezdtek turnézni a világban, és bemutatták „A Hard Day's Night” című filmjüket is. Lennon a televízióban, filmekben, sajtótájékoztatókon és interjúkban tanúbizonyságot tett személyiségének lázadó, kritikus oldaláról, gyors észjárásáról és szarkasztikus humoráról. Munkáiban előszeretettel alkalmazta a szándékos megtévesztést. Zenei karrierje mellett békeaktivista, író, színész és festőművész is volt. 1980. december 8-án New Yorkban Mark David Chapman meggyilkolta. 2002-ben a BBC közvéleménykutatás alapján összeállította „A 100 legnagyobb brit” listáját, melyen Lennon a 8. lett.

33 éve hunyt el Ottlik Géza

Az 1912-es születésű Ottlik Géza 1990 október 9-én hunyt el. A Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alkotója volt. Kiemelkedő tudású bridzsversenyző, többszörös magyar bajnok és válogatott, valamint világhírű szakíróként, a bridzsjáték megújítójaként is ismerheted.

Ottlik irodalmi életműve nem nagy, holott szakadatlanul dolgozott. Műfordításainak száma sokkal nagyobb, mint eredeti műveié. Regényei, kisregényei, novellái, tanulmányai, kisebb esszéi és kritikái együtt beleférnek öt nem túl terjedelmes kötetbe. Legismertebb műve minden bizonnyal az Iskola a határon (1959).

22 éve halt meg Charles Simonyi

Charles Simonyi, eredeti nevén ifj. Simonyi Károly 2001-ben, ezen a napon halt meg. Édesapja a Kossuth-díjas Dr. Simonyi Károly egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem Elméleti Villamosság Tanszékének vezetője volt. Ifj. Simonyi Károly, azaz Charles Simonyi a Microsoftnál a Word és az Excel, valamint az Excelt megelőző Multiplan fejlesztését vezette. Milliárdos amerikaiként jelentős mecénási tevékenységet folytatott, nagy összegű adományokkal támogatott különböző művészeti, tudományos és közművelődési programokat. Először 2007. április 7-étől 21-éig, másodszor 2009. március 26-ától április 8-áig járt a Nemzetközi Űrállomáson.

160 éve kezdték el gyártani a Singer varrógépeket

A Singer vállalatot 1851-én hozta létre az amerikai Isaac Merritt Singer, vándorszínész és a New York-i ügyvéd, Edward Clark. A cég alapítása előtt egy évvel ugyanis Isaac megalkotta az első kereskedelmi forgalomba is állítható varrógépet, aminek a tömegtermelését 1863-ban kezdte meg a New Jerseyben épült első Singer-gyár.

Varráshoz az őskorban még halszálkából, kihegyezett csontdarabból és fából készült eszközt használtak. A varrást nagyban megkönnyítette a fémből készített tű feltalálása, melynek első nyomát az i. e. 3. századból a mai Németország területéről származó lelet bizonyította. Az ezután következő még nagyobb lépés az első varrógép elkészítése volt, amihez az ipari forradalom adott műszaki hátteret és 1790-ben elsőként Thomas Saint angol feltaláló szabadalmaztatta saját varrógépét.

A varrógépek tömeges elterjedésében igen fontos szerepet játszott az amerikai Isaac Merritt Singer, aki maga is több szerkezeti tökéletesítéssel járult hozzá a varrógép fejlesztéséhez. Mindez hozzájárult a varrógép tömeges elterjedéséhez és meghonosodásához nemcsak a ruhaiparban, hanem a háztartásokban is.

Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta a varrógépet. Fotó: Denys Gromov / Pexels

Ma van a postai világnap

1874. október 9-én alapították az Általános Postaegyesületet, melyet később Egyetemes Postaegyesületnek neveztek. Az egyesület a nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja.

Kiállítás nyílt Klösz György képeiből

110 évvel ezelőtt hunyt el Klösz György, a hazai városfotózás egyik úttörő alakja. A kerek évforduló alkalmából szabadtéri kiállítás nyílt a békeidők Budapestjén élő és alkotó fotóművész legjobb képeiből a Fiumei úti sírkertben, melyet egészen október végéig ingyenesen megtekinthetünk Klösz György síremlékénél, a 18-as parcellánál. A kültéri tárlat hiteles képet fest az épülő nagyvárosról, számos rég elfeledett és ma is ikonikus budapesti épülettel, ugyanakkor a fővárosban élők mindennapjai is megelevenednek a fekete-fehér fotókon. Igazi időutazásra számíthatsz, ha egy őszi séta alkalmával megtekinted a rendhagyó kiállítást.

Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja

Október 9-án kezdődik az Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja. Közel 40 ingyenes program vár rád a XI. kerület közterein és meghatározó kulturális helyszínein, művházaktól, galériákon át kávézókig. Október 15-ig a különböző nemzetiségek bemutatkozóit nézheted meg. Kerülj közelebb idegen kultúrákhoz, ünnepeld meg, hogy milyen sokféle a kerület.

A héten még kirakhatod a XVIII. kerületi lomjaid

A XVIII. kerületben október 18-ig tart a lakossági lomtalanítás. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint az FKF honlapjára feltett térképről tájékozódhatnak.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

A héten még tart a XVIII. kerületi lomtalanítás. (Képünk illusztráció) Fotó: Róka László

Életeket menthetsz a véreddel!

Az ország számos pontján, így Budapesten is több helyen adhatsz vért hétfőn:

reggel 7 órától este 7 óráig a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)

déltől fél hatig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

fél kettőtől este hatig a MagNet Közösségi Házban (1062 Budapest, Andrássy út 98.)

További budapesti és országos helyszíneket a véradás.hu oldalon olvashatsz.

Talajmenti fagyok is lehetnek hétfőn

Hétfőn napos, fátyolfelhős idő körvonalazódik, egyelőre csapadék nélkül. A délnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A borongós délelőtt után délután már sok napsütés lehet felhőátvonulásokkal. Napközben 12-21 fok valószínű, míg a hajnal akár talajmenti fagyokat hozhat az ország egyes részein – jelezte előre a Köpönyeg.