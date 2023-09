Rohantak a katasztrófavédők: megnyílt a föld a forgalmas utcában – Fotó!

Döbbenetes dologra lettek figyelmesek floridai lakosok: egy hatalmas lyuk keletkezett a forgalmas utcában. A legújabb víznyelő 15 méter széles és 3 méter mély, amely egy magánterületen található.

Megnyílt a föld az Egyesült Államokban Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Úgy tudni, hogy a víznyelő nem jelent veszélyt a közeli úttestre, valamint a házakra sem.

Nem ez az első eset, hogy megnyílik a föld abban a térségben

Korábban egy 22 méter széles víznyelő jött létre a területen. Akkoriban a tisztviselők úgy vélték, hogy ez összefüggésben lehet egy, a helyszínen fúrt kúttal. A lyukat betömték, és a növényzet növekedése miatt már nem látható – számolt be a The Ledger of Lakeland.

A két víznyelő közül a kisebbet pénteken jelentették, és várhatóan szombaton a földtulajdonos be is temettette. Úgy tudni, hogy a területre a jövőben több lakóházat is fognak majd építeni, azonban az egyik lakos úgy véli, hogy a terület veszélyes, és nem volna szabad oda építkezni – írja a Foxnews.