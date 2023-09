Mi történt? Egyszerre ketten is rosszul lettek a villamoson!

Egyszerre ketten is rosszul lettek Miskolcon az egyik villamoson – tudta meg a Metropol. Az eset szeptember 22 -én történt, amikor is a villamos az Újgyőri főtér és az Újgyőri piac között közlekedett. Információink szerint először egy idős asszony esett el, akin az utasok megpróbáltak segíteni, mivel meg is sérült. Aztán néhány percen belül egy másik hölgy is rosszul lett, ő elájult.

A miskolci villamoson történt a kettős rosszullét (képünk illusztráció). Fotó: Ádám Jánosotó: Ádám János/Észak-Magyarország

Hirtelen azt sem tudtuk, hogy hova kapjunk

– kezdte a Metropolnak B. Dia, aki szintén a villamoson utazott. „Én már utaztam, amikor a jármű az Újgyőri főtér megállóban elindult a piac felé. Én az egyik négyes ülésben ültem, el voltam gondolkozva, amikor hirtelen megtörtént a baj!

Az egyik idős néni kibillent az egyensúlyából és elesett. A körülötte lévők mind halálra rémültek.

Volt a villamoson egy idősebb asszony

– folytatta Dia. „Szegény néni nem tudott kapaszkodni és mire utána kaptunk volna, már hátraesett, csúnyán beverte a fejét. Mindenki próbált segíteni rajta. A lehető leghamarabb felsegítettük a földről… Kérdezgettük tőle, hogy jól van-e és megsérült-e valahol."

Végül mentőt hívtak a két asszonyhoz. Illusztráció/Fotó: Jaromir Chalabala

Dia és az utasok már fellélegeztek, hogy talán nincs nagy baj, de a következő pillanatban egy másik nő is rosszul lett.

Szegény néni mondta, hogy nincs baj, jól van

– meséli. „Azt hittük, hogy kifújhatjuk magunkat, nem történt tragédia, erre a következő másodperben egy másik nő pánikrohamot kapott és elájult. Ezután a villamosvezető kihívta a mentőket…" - zárta beszámolóját.

Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, válaszukkal frissítjük a cikkünket.