"Úgy féltem, mint még soha" – gigászi vadállatra bukkantak a tóban

Egy óriási, 417 kilós és 404 centi hosszú aligátort fogtak be Floridában – ez lehet a második legnagyobb valaha befogott példány. Az állatot négy óra alatt tudták kielemelni a tóból Orlando térségében.

Hunters catch 920-pound 'beast' of a gator in Orlando-area lake https://t.co/zEOrVurAM5 — WESH 2 News (@WESH) September 1, 2023

Úgy féltem, mint még soha

– mondta az állat befogásának irányítója, Kevin Brotz, több mint 20 év tapasztalattal a háta mögött. "Az egész életemet itt éltem le, de ilyet még soha nem tapasztaltam" – tette hozzá. A vadász két társa és a saját biztonsága miatt is aggódott, mert egy kisebb csónakkal voltak épp a tavon. A Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság szerint az állam eddigi legnagyobb aligátora 453 kilós volt, azaz a most befogott példány nem rekorder, de a dobogós második helyre esélyes. Az állatot olyan területen találták, amely közelében emberek is vannak, ezért kellett eltávolítani.