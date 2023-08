Rettenetes sírás a váci kettős tragédia helyszínén, összeomlott az elhunyt lány családja

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szörnyű baleset történt Vácon csütörtök éjszaka. Egy 18 éves fiú, és mindössze 16 éves barátnője utazott a kocsiban, amikor az autójuk uralmát elveszítették egy előzés közben és egy fának csapódtak. A tinédzserek nem voltak bekötve, így mindketten kirepültek az autóból, és esélyük sem volt a túlélésre.

A csodaszép 16 éves lány a váci horrorbaleset áldozata. Fotó: Ripost (Olvasói)

A lány családja teljesen összetört a fájdalomtól.

A Ripost elérte Zsaklin unokatestvérét, aki még mindig a sokk hatása volt péntek délelőtt. Azt mondta, a körülményekről ők sem tudnak semmit, csak annyit, hogy szerettük elvesztette az életét.

Meghaltak

– mondta a nő a telefonban, hozzátéve, hogy a fiatalok testét azóta elszállították Budapestre.

A borzalmas balesetben a feje tetejére állt az autó Fotó: Mihádák Zoltán

Nem tudunk semmit! Az a fiú, aki az autót vezette, a rokonunk volt. Jöttek a rendőrök éjjel szólni nekünk, kimentünk a helyszínre, és reggelig ott voltunk

– mondta el az unokatestvér a portálnak.

Zsaklinnak esélye sem volt túlélni a balesetet Fotó: Mihádák Zoltán

Egy, a helyszínen lévő szemtanútól a Ripost úgy tudja, hogy több családtag is kinn volt a helyszínen, akik rettenetesen sírtak fájdalmukban. Péntek délelőttre a család még mindig nem ocsúdott fel a döbbenetből. Az unokatestvér is azt kérte, hogy hívják vissza kicsit később. „Nem tudok most gondolkodni” – mondta megtörten.

A 18 éves fiú eredetileg Vácról származott, de már Budapesten élt. "Nem tudom felfogni, hogyan történhetett ez meg, egyszerűen akkor fájdalom van bennem! Nagyon hiányzol kis öcsém, de már az Úrral vagy. Nagyon szeretlek téged!" - búcsúzott tőle egy barátja.