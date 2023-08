A CIA a világ szinte minden országában pénzeli a médiumokat, az újságírókat - Videó!

Augusztus 28-án a The Epoch Times amerikai, jobboldali hírportál közzétett egy felvételt, amelyen Robert F. Kennedy Jr. amerikai demokrata elnökjelölt arról beszélt, hogy az Egyesült Államok titkosszolgálata világszerte pénzeli a hozzá közeli médiumokat. Kennedy kijelentése annak fényében különösen érdekes, hogy a dollármédiumok létét nemrégiben a magyar nemzetbiztosági szervek igazolták - írta meg cikkében a Magyar Nemzet.

Az ifjabb Robert F. Kennedy 1954. január 17-én látta meg a napvilágot az USA egyik legismertebb politikai családjának tagjaként: abból a Kennedy famíliából származik, amelynek története az elmúlt hét évtizedben szorosan egybefonódott a Demokrata Pártéval. Kennedy az Egyesült Államok 35. elnökének, John F. Kennedynek az unokaöccse. Robert F. Kennedy Jr. a tanulmányait a London School of Economicson, valamint a University of Virginia Law Schoolon végezte, az utóbbin jogi diplomát szerzett. Idáig az Egyesült Államok állampolgárai főleg a környezetvédelmi projektjei kapcsán halhatták nevét. Újságíróként is tevékenykedett, publicisztikáit az ország legnagyobb médiumai közölték le, mint a New York Times vagy a The Wall Street Journal. Elnökjelölti indulását 2023. április 19-én jelentette be, a Demokrata Párt színeiben az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden kihívója.

Robert F. Kennedy Jr. a demokrata elnökjelölti kampány igazi fehér hollója, hiszen több olyan témával kapcsolatban is megszólalt, amelyet pártja került, ilyen például a koronavírus elleni vakcinák hatékonysága. Nem meglepő tehát, hogy az egykori elnök unokaöccse azzal kapcsolatban is képes kimondani az igazságot, hogy az Egyesült Államok propagandacélokra külföldi újságírókat fizet le. A fent említett interjúban a The Epoch Timesnak Kennedy a külföldi médiumok amerikai támogatásáról szó szerint ezt mondta:

A CIA mára az újságírás egyik legnagyobb támogatója világszerte. A legnagyobb támogatást a USAID-en keresztül juttatják. Az Egyesült Államok a világ szinte minden országában pénzeli az újságírást. Birtokában vannak médiumok, és több ezer újságírónak állja a fizetését. Ezt nem tehetik meg az Egyesült Államokban, de 2016-ban Obama elnök úgy módosította a törvényt, hogy az legális legyen a CIA számára, hogy propagálják az amerikaiakat.

