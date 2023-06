Százezreket nyertek olvasóink, kiosztottuk a Metropol fotópályázat díjait – fotógaléria!

Íme az összes díjnyertes alkotás! 3 kategóriában is százezreket nyertek a legjobb pályázók. Lapozgassa online galériánkat, és megnyílt a két ingyenes nyilvános kiállítás is, ahol nagyban is megnézheti a legjobb alkotásokat.