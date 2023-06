Heti TOP5: Tarlós István 75 éves lett, Suhajda családjának várakoznia kell, botrány Zuglóban...

Suhajda Szilárdot már gyászolják a szerettei, hiszen szerintük egészen biztosra vehető, hogy a hegymászó már nincs az élők sorában. Egy ember biológiai végének megállapításához három dolognak kell fennállnia: az agyi hullámok, a szívverés és a vérkeringés leállásának. A halotti anyakönyv kiállításához szükséges orvosi dokumentumot is ezek alapján állítják ki. Mivel Suhajda Szilárd földi maradványai nem kerültek elő, ilyen papírt sem lehet kiállítani. Berényi András sztárügyvéd a Borsnak elmondta: a jogszabályok szerint Suhajda Szilárdot jelenleg eltűntként kell kezelni.

Abban az esetben, ha valaki halála vélelmezhető, bírósági végzés szükséges a holttá nyilvánításához. Ha a holttest megvan, a halál ténye megdönthetetlen, viszont egy eltűnt személy esetében megdönthető vélelemről beszélünk

– magyarázta a jogász, és hozzátette: a megdönthető vélelem megtámadható, ha olyan információk jutnak az érdekeltek birtokába, melyek alapján vélhető vagy bizonyosnak tekinthető, hogy az illető mégis életben van. Példa lehet erre, hogy ha az eltűntnek tekintett személy jelentkezik.

A hegymászó eltűnt mászás közben – Fotó: Facebook/Suhajda Szilárd

Interjút adott a Metropolnak a város korábbi főpolgármestere, aki most töltötte be 75. életévét, és akinek a nevéhez több mint félszáz nagyobb fejlesztés kötődik. Tarlós István mérnökként kezdte pályafutását, és védjegyévé vált ebből fakadó racionális gondolkodása, eredményes „városműködtetési képessége” – és persze sajátos, pikírt humora. Nála nem fordulhatott elő működési válság, alapos előkészületek és nagy fejlesztések jellemezték időszakát Budapest élén. Ha valami nem tetszett neki, kendőzetlenül megmondta, és csak a lényegről beszélt. Napi minimum tíz órát töltött a Városházán, munkáit soha nem hagyta félbe. De magánélete rovására sem ment a budapestiekért végzett erőfeszítés, lapunknak így fogalmazott:

A feleségemmel ez évben leszünk 50 éves házasok. Ma is őt választanám.

Tarlós István ma Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója Fotó: Kurucz Árpád

Hatalmas nyilvános illemhely lett a zuglói önkormányzat által megálmodott Szajna-parti életérzésből a Varsó utcában. A 120 millióért felújított tér az alkoholisták és hajléktalanok „bulihelye” lett, a környékbeliek nagy ívben kerülik, ha tehetik. A Thököly utca, Róna utca és Varsó utca találkozásánál lévő minipark felújításáról még 2020-ban döntött a Horváth Csaba polgármester által vezetett testület. A program a „Szajna-parti életérzés” nevet kapta, de pont úgy csúszott félre, mint manapság az összes, Zuglóba megálmodott projekt,: először kiderült, hogy egy messziről szagló mutyi áll a park felújításának hátterében, aztán pedig a park állapota vált mindennapos problémává. Mára odáig fajult a helyzet, hogy a környékbeliek folyamatos bejelentésekkel árasztják el a hivatalt, megoldás azonban nem születik problémájukra. A biztosítékot végül az csapta ki, amikor többen végignézték, ahogy a 120 millióért felújított tér egyik gyakori látogatója az egyik padra lerogyva végzi el nagydolgát. A nyomai azóta is ott díszelegnek, Zuglónak még a pad lemosása is túl nagy feladatnak bizonyult.

A fekália nyomai még mindig ott vannak a „Szajna-pari életérzést” idézni akaró parkban Fotó: Végh István / Metropol

Június 8-án van Medárd napja, de az időjárás úgy gondolta, idén kicsit előbb kezdődik. Sajnos elég sokáig tart majd. Június elején már sokszor tele volt a Balaton partja, de idén ez biztosan nem így lesz. Nemcsak a hűvös idő riasztja el a vakációzást tervezőket, hanem a borongós, esős idő is. Mindenki azt kérdezi: mikor lesz már végre igazi nyaralóidő? A prognózis szerint ezen a héten végig esni fog, sőt még a jövő héten is, változás leghamarabb június 17-én, szombaton várható. Addig nagyjából 22-23 fokos maximumokban bízhatunk, igaz hétvégére átmenetileg 25 fokra is felszökhet a hőmérő higanyszála. Gyakorlatilag minden nap várható eső, zápor, zivatar, sőt egyes helyeken villámlás és dörgés is.

Fotó: Turbéky Eszter

Csodájára jártak az orvosok Molnár Boglárkának: a lány koraszülöttként jött a világra, mindössze 730 grammal. Két nappal később pedig agyvérzést kapott, méghozzá négyet is. Az orvosok meg voltak róla győződve, hogy a kislány nem éli meg a reggelt. A hősként küzdő Bogi mégis rácáfolt az orvosokra: most 23 éves, az élni akarás pedig kisbabakora óta jellemzi. Története megosztásával szeretne erőt adni azoknak a szülőknek, akiknek ilyen pici súlyú a babája.

Azt mondják, hogy más osztályokról jöttek a csodámra járni az orvosok és nővérek a kórházban, annyira hihetetlen volt, hogy túléltem

– mesélte Bogi, aki születése után 3 és fél hónapot töltött a miskolci kórházban. Hála családjának és barátainak a bajokat sikerül együtt leküzdeniük, de sajnos nem 100 százszázalékosan, epliepsziás lett, ami miatt sehova sem mehet egyedül, de ő most is harcol: nem adja fel és igyekszik a legboldogabb életet élni, amit csak lehet. Ebben családja nagy támasza.