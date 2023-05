Szükségünk lesz Noé bárkájára: egyhamar nem ér véget az özönvíz

Nemrégiben még a kellemes, tavaszi hőmérsékletet sirattuk, az időjárás miatti szomorkodásunk azonban új szintre léphet. Bár szokatlanul hosszúra nyúlt a hűvös idő, ezt most megtetőzte a bőséges csapadékkal is, így immáron nemcsak fáznunk kell, de még bőrig is ázhatunk. Ennek pedig a napokban még nem lesz vége.

Csapadékos időre számíthatunk / Fotó: Köpönyeg.hu

Hétfőn továbbra is borús időre számíthatunk. Az előző éjszaka csapadékban bővelkedett, ez pedig a nap során nem csillapodik. Az ország számos területén eső várható, napközben pedig szakadozik a felhőzet, így záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Élénk délkeleti szélre számíthatunk, és 15-20 foknál nem lesz melegebb.

Kedden sem lesz kedvezőbb a helyzet. Erősen felhős lesz az ég, és bőséges csapadékra számíthatunk. Dél felől közelítenek hullámokban az esőfelhők, így erős esők, záporok jellemzik majd az országot, néhol pedig felhőszakadás várható. A délkeleti szél továbbra is erős marad, a maximális hőmérséklet pedig 20 fok – írja a Köpönyeg.hu.