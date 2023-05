Budaörs polgármestere is a háború pártján áll!

Megint bebizonyosodott, hogy ugyanabból a kottából játszik a baloldal, elkötelezték magukat a háború mellett. Szerdán Budapest főpolgármestere tett megdöbbentő kijelentést az ATV-ben: Karácsony Gergely szerint hadban állunk Oroszországgal. Igyekeznek mindent elkövetni, hogy hazánk belesodródjon a háborúba. A héten Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás is felmondta a leckét. Szerinte - még ha kicsit burkoltan is fogalmazott - fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnába, ha azt kérik. Wittinghoff ehhez a kijelentéshez a parlament által elfogadott békepárti határozat egyik pontját sem volt rest átírni...

Bármit megadna Ukrajnának a háborúhoz. Fotó: Lakatos Péter / MTI

A március végén a parlament által elfogadott békepárti határozathoz való csatlakozásra kérte fel a magyar települések polgármestereit Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A kezdeményezés mellé az elmúlt hetekben egyre több város állt. Budaörsön a Fidesz-KDNP képviselői nyújtották be a csatlakozásról szóló előterjesztést, amit Wittinghoff Tamás képviselői már a bizottsági ülésen sem szavaztak meg, majd a képviselőtestület ülése előtti napon egy meglepő módosító indítvánnyal álltak elő.

A határozatnak azt a részét, ahol ez a szöveg áll:

"A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!

Wittinghoff benyújtott módosításában így szól:

Egyetért azzal, hogy az európai országoknak minden segítséget meg kell adniuk az ukrán nép számára önvédő harcában annak érdekében, hogy a háború mihamarabb véget érjen, és legyen béke

Wittinghofféknál szó sincs tűzszünetről, tárgyalásokról! Ők azt küldenének, amit Ukrajna kér, ha kell, fegyvereket, katonákat, amivel belesodornák Magyarországot is ebbe az eszelős háborúba.

Apáti Bence legújabb videójában a Karácsony Gergely-féle nyilatkozatra reagálva úgy fogalmaz: a főpolgármester kerek-perec kimondta, amit a dollárbaloldalról már eddig is tudtunk.

De mi, magyarok ebből nem kérünk! Ez már nem játék, ez az életünkről szól. Üzenjük meg mindannyian a dollárbaloldalnak; nem kérünk a háborús pokolból, nemet mondunk a fegyvercsörgésre, helyette a békét és a biztonságot választjuk. Elég volt a Karácsony-féle háborús uszítókból!

- mondja Apáti.

„Régóta tudjuk, hogy a baloldal a háború pártján áll” – jelentette ki Hollik István, felidézve: a baloldal több képviselője többször is megerősítette, hogy fegyvereket vagy akár katonákat is küldenének az ukrajnai háborúba. Hozzátette, hogy Karácsony Gergely főpolgármester most ennél is tovább ment: azt mondta, hogy Magyarország már hadban is áll. „Ne legyen kétségünk, hogy ha ők kormányoznának, ez valóban így is lenne” – fogalmazott a kommunikációs igazgató. Aláhúzta: ez rendkívüli módon veszélyeztetné Magyarország békéjét és a magyar emberek biztonságát.