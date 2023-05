Karácsony Gergely egyértelműen elkötelezte magát a háború mellett

Döbbenetes kijelentést tett Karácsony Gergely. Egyértelműen kijelentette, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal!

Tehát megint bebizonyosodott, hogy a dollárbaloldal Magyarország háborús részvételét magától értetődőnek tekinti! Ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba és feladja békepárti álláspontját. Korábban Karácsony párttársa, Tordai Bence is többször követelte a fegyverszállítások megindítását Ukrajnába, ahogy több baloldali képviselő is.

Orbán Viktor kormányfő korábban egyértelműen kijelentette: nemet mond a migrációra, a genderre, és nemet mond a háborúra is. A miniszterelnök kijelentését ezt követően élesen támadták Brüsszelből, és Gyurcsányék ahogy ez már magától értetődő megint a brüsszeli utasításokat követik.

„Éppen háborúban állunk azzal az országgal, amely beszállítója volt ennek a metrókocsi-beszerzésnek, tehát ők szankciós listán vannak és nagyon nehéz bármilyen jogunkat érvényesíteni...” - mindezt Karácsony Gergely, a Gyurcsány Ferenc parancsait végrehajtó főpolgármester mondta szerdán az ATV-ben gátlástalan háborúpártisággal.

Karácsony Gyurcsány utasítására háborúpárti álláspontot képvisel / FORRÁS: MTI/SZIGETVÁRY ZSOLT

Mindezzel kapcsolatban legújabb videójában Apáti Bence felidézte:

„A főpolgármester kerek-perec kimondta, amit a dollárbaloldalról már eddig is tudtunk. Az ő vágyuk, hogy háborúzzunk, az ő céljuk, hogy belerángassák Magyarországot a háborúba. Apáti szerint ezzel fekszenek és ezzel kelnek, ezt harsogják mindenhol. Az utcán a plakátokon, Brüsszelben és Budapesten, ezt szajkózzák a Soros-szervezeteik és ezt mantrázzák a politikusaik is. Most például Karácsony Gergely. Háború, fegyverek, vérontás. Ők ebben érdekeltek - tette hozzá. De mi, magyarok ebből nem kérünk! Ez már nem játék, ez az életünkről szól. Üzenjük meg mindannyian a dollárbaloldalnak; nem kérünk a háborús pokolból, nemet mondunk a fegyvercsörgésre, helyette a békét és a biztonságot választjuk. Elég volt a Karácsony-féle háborús uszítókból!- hangzott el a videóban. Apáti szerint ezzel fekszenek és ezzel kelnek, ezt harsogják mindenhol. Az utcán a plakátokon, Brüsszelben és Budapesten, ezt szajkózzák a Soros-szervezeteik és ezt mantrázzák a politikusaik is. Most például Karácsony Gergely. Háború, fegyverek, vérontás. Ők ebben érdekeltek - tette hozzá.”

De mi, magyarok ebből nem kérünk! Ez már nem játék, ez az életünkről szól. Üzenjük meg mindannyian a dollárbaloldalnak; nem kérünk a háborús pokolból, nemet mondunk a fegyvercsörgésre, helyette a békét és a biztonságot választjuk. Elég volt a Karácsony-féle háborús uszítókból!- hangzott el a videóban.

Karácsony pártja gúnyolódott a békepárti nyilatkozaton és fegyvert szállítana

Korábban Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője is hangosan bírálta a békepárti nyilatkozatot a parlamenti vitában. Ez persze nem meglepő, ugyanis Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke nem sokkal korábban Dömötör Csabával, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárával folytatott nyilvános vitábanmár kifejtette sajátos érvrendszerüket. A miniszterhelyettes idézte Tordai egy tavaly áprilisi nyilatkozatát, amely szerint itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország megkezdje a direkt fegyverszállításokat.

Erre a baloldali politikus helyeselt, és megjegyezte, hogy azért gondolja így ma is, hogy „ne kelljen szégyenkezni”. Majd Tordai újra kijelentette, hogy fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnának, ahogy „mindenki” teszi.

Később újra megerősítette, hogy csak azért is fegyvereket akar küldeni.

„AHOGY MINDEN TISZTESSÉGES ORSZÁG KÜLD FEGYVEREKET UKRAJNÁNAK, ÚGY MAGYARORSZÁGNAK IS KÉNE” – VÁLASZOLT BOHÁR DÁNIEL RIPORTER KÉRDÉSÉRE.



Még a Párbeszédnél maradva, a volt Népszabadság-alkalmazott Murányi András, jelenlegi kommunikációs igazgató az ATV egyik műsorában rátett egy lapáttal kollégái döbbenetes megszólalásaira, amikor trágárkodva gúnyolódni kezdett a békepárti nyilatkozaton, ami szerinte „kártékony”, egy „fércmű”, majd azzal folytatta, hogy „guggoló ülésben, seggrészegen” jobbat írna.

Gyurcsány Ferenc volt államtitkára, az egykori SZDSZ-es Horn Gábor, aki jelenleg egy, a dollárbaloldali elemzőintézet vezetője szintén arról beszélt, hogy ha szükséges, akkor fegyvert is kell szállítani a háborúba. Horn szerint bármi áron, de segíteni kell az ukránokat.

Krekó Péter, egy másik baloldali elemzői intézet, a Political Capital vezetője a háborúról szóló egyik kerekasztal-beszélgetésen fejezte ki elégedetlenségét az európai fegyverszállításokkal, mert azok szerinte túl lassúak. Annak viszont örült, hogy a németek tankokat küldenek egy olyan időszakban, amikor a közvélemény támogatása csökkent. Krekó korábban is egyértelművé tette, hogy a háború pártján áll; tavaly nyáron arról beszélt, hogy

A MAGYAR EMBEREKKEL FIZETTETNÉ MEG A HÁBORÚ ÁRÁT.

A momentumos Berg Dániel – Cseh Katalin EP-képviselő férje – egy március 2-i Facebook-posztjában gyalázta a magyar emberek többségét. Az európai liberális pártcsalád, az ALDE egyik alelnöke a kormány békepárti politikáját bírálta, szerinte a kormányzati hozzáállás az emberség és a szolidaritás teljes hiányát mutatja, amivel

mi sem vagyunk különbek annál, aki meghúzza a puska ravaszát, vagy kioldja a bomba biztosítékát.

Teljesen egyértelmű tehát, hogy a baloldal és nemzetközi érdekcsoportok bele akarják préselni Magyarországot a háborúba. Ők képviselik Magyarországon a háborúpárti álláspontot, míg a nemzeti oldal a béke pártján áll.

Freund örül a fegyverszállításoknak

Orbán Viktor miniszterelnök még május elején a CPAC Hungary konferencián többek között azt mondta, Magyarország egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik; Magyarország az a hely, ahol nemcsak beszéltek a progresszív liberálisok legyőzéséről és egy konzervatív, keresztény politikai fordulatról, hanem azt meg is csinálták. Megerősítette a kormány álláspontját, miszerint no migration, no gender, no war!

A szélsőségesen magyarellenes Daniel Freund nemrég Twitteren „No money”, vagyis nincs pénz kijelentéssel kommentálta a magyar kormány három részből álló jelmondatát: „No migration! No gender! No War!” (Nem a migrációra! Nem a genderre! Nem a háborúra!)



Mindezzel kapcsolatban pedig azt nyilatkozta Soros György egyik legjobb tanítványa, hogy természetesen támogatja a fegyverszállításokat Ukrajnába.

Gyurcsány szerint szégyen a békepártiság

A több mint egy éve dúló orosz-ukrán háború minden szörnyűsége ellenére a Gyurcsány Ferenc vezette dollárbaloldal még mindig a háború pártján áll, és továbbra is a fegyverszállítások megindítását követeli a kormánytól. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Fidesz–KDNP által az Országgyűlés elé benyújtott békepárti javaslatot is folyamatosan támadták, majd pedig nem szavazták meg.

Már a háború kitörése előtt egyértelművé tették, hogy fegyvereket és akár katonákat is küldenének a háborúba, ezt maga a bukott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter jelentette be.

A dollárbaloldal vezére, Gyurcsány Ferencszintén egyértelművé tette háborúpárti álláspontját, szerinte ugyanis „pocsék ember, aki nem hal meg Ukrajnáért”. A háború egyéves évfordulóján pedig szégyenletesnek nevezte a kormány békepártiságát, és lényegében a fegyveres konfliktus folytatását népszerűsítette.