Botrányos képek: elárasztotta a szemét a Jászai Mari teret

Megszokhattuk már Karácsony Gergely "regnálása" óta, hogy szemétben úszik a város, hiszen első intézkedései között szerepelt, hogy leszereltetett 3 ezer köztéri kukát. Mondván, ezzel is spórol a főváros... Azóta már a szocialista Horváth Csaba is belátta, elhibázott döntés volt, mert pénzben szinte nem mérhető a spórolás, nem úgy, mint a szeméthalmok növekedése...

Most egy olvasónk küldött kiábrándító képet a Jászai Mari térről, ahol már nem csak, hogy kifolyik az egyetlen kukából a szemét, de miután ritkán ürítheti a főváros cége, még a környezete is jól meg van pakolva...

Elképesztő állapotok a város szívében Fotó: olvasói

Leszerelt kukák, majd beismerő vallomás...

Mint emlékezetes, a Metropol számolt be elsőként arról, hogy Karácsony Gergely leszereltetett 3 ezer köztéri kukát Budapesten, spórolásra hivatkozva. Sok haszna a döntésnek nem volt, azonban negatív következménye annál inkább. Állandósuló látvány lett az utcán a hulladék, és a "kifolyó" szemetesek. Később több baloldali politikus is elismerte, hogy hibás döntés volt ez a Fővárosi Önkormányzat részéről, sőt szépen csendben Karácsony Gergely is elismerte hibáját azzal, hogy titokban visszarakatott 150 kukát a főváros különböző pontjain. Persze láthatóan ez még mindig kevés.

Fotó: Olvasói

A kukabotrány után a szemétszállítók is sztrájkba kezdetek

Nem elég, hogy leszerelték a kukákat, de néhány hónappal a kukabotrányt követően az FKF Ecseri úti telephelyén sztrájkba kezdtek a szemétszállítók az alacsony bérezés miatt. Mint emlékezetes, a hulladék pár napig elárasztotta a köztereket. Akkor három napig el sem szállították a szemetet az FKF dolgozói. Vezetőjüknek pedig azt a Mártha Imrét nevezte ki Karácsony Gergely, akinek a hivalkodó élete, luxusutazásai és milliós karórái a szöges ellentétét képezik annak, amit a megélhetésért küzdő beosztottjai maguknak szeretnének elérni. A velük való tárgyalásra is egy drága luxusautóval és egy 2 millió forintos karórában érkezett a Gyurcsány-fióka, és egy egyszeri bruttó 200 ezer forintos juttatással akarta lekenyerezni a sztrájkoló kukásokat. Ők ezt nem fogadták el, csak nehezen született valamiféle egyezség. A szemétszállítás azóta érezhetően ritkább városszerte. Talán a Jászain is emiatt volt csurig a kuka...

Karácsony nemtörődömsége meglátszik Budapest utcáin Fotó: Havran Zoltán

Karácsonyék annyira nem csinálnak semmit, hogy a kerületek sorra veszik át a főváros feladatait

Kukák, utcaseprés, parkok gondozása... Rendre elégelik meg a kerületek Karácsonyék nemtörődömségét. A kerületi önkormányzatok inkább saját zsebből fizetnek olyan tevékenységeket, amelyeket a Fővárosi Önkormányzatnak kellene megcsinálni, de arra várhatnának...