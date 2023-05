A baloldali tüntetők fémtárgyakkal dobálták, zászlórúddal szurkálták a rendőröket

Pénteken ellenzéki demonstrációt tartottak Budapesten. A bejelentett tüntetés után többen a Lendvay utcai Fidesz-székház felé vették az irányt, ahol erőszakos jelenetek játszódtak le, több demonstráló provokálta a rendőröket.

Tüntetők által a rendőrök felé dobott tárgyak egy asztalon a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtótájékoztatóján 2023. május 20-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI

A Budapesti Rendőr-főkapitányság még éjfél után szombaton sajtótájékoztatót tartott a történtekkel kapcsolatban. Fülöp Gergely alezredes elmondta, hogy az Oktogonon véget érő bejelentett gyűlés után a tüntetők egy csoportja elindult a Lendvay utca irányába, miközben provokálni kezdték a rendőröket, szavakkal, majd tettekkel is.

Fotó: police.hu

Először még csak papírrepülőket dobáltak, majd előkerült többek között teli sörösdoboz, valamint fém termosz és vas csavar is. Ugyanakkor horgászbottal és törött zászlórúddal is szurkálták a rendőröket – számolt be róla a Mandiner. A Rippl-Rónai utcán egy rendőrsorfal állította meg a néhány száz fős csoportot. Ekkor sokan provokálni kezdték a rendőröket, előbb csak szóban, majd tettlegesen is. Egy idő után dobálni kezdtek, sörösdobozokat, fémtermoszokat, vascsavarokat.

Volt, aki a rendőrsorfalba egy zászlórúddal szúrt bele, mások füstgyertyákat dobáltak - mondta Fülöp Gergely alezredes.

Fotó: police.hu

Az események során összesen négy embert kellett kiemelniük a tömegből, őket viszont a saját testi épségük védelmében húzták be a sorfal mögé, mivel nekipréselte őket a tömeg a rendőrsorfalnak. Ellenben két embert elfogtak hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt. Mint mondta, füstgyertyát is dobtak a rendőrök közé.

Válogatott szidalmakat vágtak a péntek esti tüntetők a rendőrökhöz, akiket többek között sörösdobozokkal is megdobáltak a Lendvay utcánál.

Pirotechnikai eszközöket is alkalmaztak a demonstrálók, az alezredes példaként egy füstgyertyát említett. Egy konkrét személy ellen már megtették a szabálysértési feljelentést pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt.

Fülöp Gergely hozzátette: a rendelkezésükre álló összes felvételt megtekintik és ki fogják elemezni, vagyis feltehetőleg további eljárások is indulhatnak majd, ha ezt a felvételek indokolják. Az alezredes elmondta, hogy az összes intézkedés összesítése még nem történt meg, erről végleges számot majd a holnapi napon fognak kiadni.