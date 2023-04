Újabb fordulat a Maddie McCann-ügyben: undorító, miért hazudik az ál-Maddie

Bombaként robbant a hír, mikor egy 21 éves, Lengyelországban élő lány, Julia Wendell Instagramon bejelentette: valószínűleg ő a világ egyik leghíresebb eltűnt gyermeke, Madeleine McCann. A vélemények azóta is megoszlanak, sokan elhiszik az eltűnt kislányra hasonlító nő történetét, míg mások erősen kételkednek az igazságtartalmában. Utóbbiak közé tartozik a londoni Chris Chandler TikToker is, aki az elsők között készített interjút Wendell-lel: szerinte a lány énekesi karrierje érdekében hazudja magát Maddie-nek – írja a Daily Star.

Chandler számára már az interjú készítése közben is sántított itt-ott a történet, de miután talált Wendell édesanyjától egy nyilatkozatot, miszerint a lánya mindig is híres énekesnő szeretett volna lenni, gyanakodni kezdett. Wendell állítólag már 72 dalt szerzett mentora, dr. Fia Johannson megrendelésére, és minden lehetőséget megragad, hogy közönség előtt énekeljen, bár egyelőre még nem ért el nagy sikereket. Most azonban minden figyelem rá irányul, ez pedig nagy lökést adhat a karrierjének.

„Megeszem a kalapom, ha kiderül, hogy igaz, amit mond, és tényleg ő Maddie McCann” – állította Chandler, aki szerint Wendell egyébként egy nagyon kedves lány, és Johannson használja ki a megvezethetőségét.