Sándor, József, Benedek idén tényleg hozza a meleget? – mutatjuk milyen időjárás lesz a héten

Úgy tűnik idén tényleg igazzá válik a néphagyomány szerinti mondás, miszerint Sándor, József és Benedek zsákban hozzák a meleget. A következő napokban igazi tavaszias időjárás vár ránk, péntekig folyamatosan emelkedik majd a hőmérséklet: ideje elővenni a tavaszi kabátot és az edzőcipőt, hiszen érkezik a jó idő.

Hivatalosan is beköszöntött a tavasz Fotó: Juhász Gábor

Érkezik a jó idő, itt a tavasz



Országszerte sok napsütésre, gyengén felhős, kellemes tavaszi időre számíthatunk a héten. A jó időt néha megzavarhatja a megerősödő szél, de 20 fok körüli maximumokat ígérnek a meteorológusok – írja a Köpönyeg.hu előrejelzésében.

Hétfő délutántól mindenhol kitisztul az ég és csökken a felhőzet. Záporra csak északnyugaton kell számítani, napközben pedig egészen 17 fokig is melegedhet az idő. Kedden a reggeli párafoltok feloszlása után sok napsütésre és jó időre készülhetünk. Bár az északnyugati szél élénk lehet, 14–20 fokra is számíthatunk, a hét többi részére pedig el is tehetjük a meleg kabátokat.

Szerdán is marad a meleg, 21 fokos maximumra készülhetünk, ami velünk is marad egészen péntekig. Csütörtökön egyre több felhő érkezik északnyugat felől, de ebből csapadék még sehol sem fordul elő, marad a 20 fok körüli meleg tavaszias idő.

Esőre csak péntek délutántól kell számítani, így addig is élvezhetjük a kellemes tavaszi meleget, amit idén végre tényleg elhozott a Sándor, József és Benedek névnap. A hétvégén ugyan kissé visszahűl a levegő és csapadék is érkezik, de marad a 13–19 fok körüli kellemes meleg.

Országszerte virágba borultak a gyümölcsfák Fotó: Pixabay

Mit mond a néphagyomány?

Rengetek népszokás és hiedelem köthető a Sándor (március 18.), József (március 19.) és Benedek (március 21.) névnapokhoz. Ez nem véletlen, ugyanis Sándor napja általában az első igazán meleget hozó nap. „Ha Sándor napján szép az idő, jó termés várható” – tartotta a népi regula. Ezen a napon engedték ki először a méheket is, ugyanis a néphit szerint, ha a méhek sűrűn kitelepednek a kas, vagy kaptár szájára, akkor jó idő lesz.

A három összetartozó nap közül József napja a leggazdagabb szokásokban és hiedelmekben. „Ha József napján derül, hőség hozzánk beül” – szól a mondás. Úgy tartották, hogy ha ezen a napon szivárvány látszik az égen, benne széles sárga sáv, az jó búzatermést, a széles piros sáv pedig bő bortermést ígér. Egyes falvakban ezen a napon kezdték el szántást is, a gazdag termés reményében.

Március 21-én, Benedek napján pedig hivatalosan is beköszönt a csillagászati tavasz, ami a tavaszi nap-éj egyenlőségtől a nyári napfordulóig tart. Ezzel tehát ismét hosszabbak lesznek a nappalok, mint az éjszakák.