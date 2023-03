Csak a Bidenékkel üzletelő orosz oligarchákat nem szankcionálták

A Breitbart arról ír, hogy az oroszok elleni amerikai szankciók nem terjednek ki azokra az oligarchákra, akik üzleti kapcsolatban állnak az amerikai elnök családjával – ezt James Comer, az amerikai képviselőház ellenőrző bizottságának republikánus párti vezetője nyilatkozta.

Hozzátették: a külügyminisztérium 893 orosz állampolgárral szemben vezetett be vízumkorlátozásokat, 1500 új szankciót, és 750 módosított szankciót rendelt el Oroszország ellen, ám ezek alól mentességet kapott Jelena Baturina és Vlagyimir Jevtusenkov. Hangsúlyozták: Baturina 3,5 millió dollárt utalt át a részben Joe Biden fia, Hunter Biden által alapított Rosemont Seneca Thornton befektetési vállalatnak azzal a céllal, hogy beléphessen az amerikai ingatlanpiacra, 2014-ben. Az építőiparban hasító milliárdosnő két évvel korábban kötött 40 millió dolláros üzletet Hunter Bidennel. Igen, ekkor Joe Biden volt az Egyesült Államok alelnöke.

A Bidenékkel üzletelő orosz oligarchák érdekes módon biztonságban vannak Fotó: AFP

Az informatikában utazó Jevtusenkov esete hasonló: az Egyesült Államokban akart üzletelni, és emiatt Hunter Bidennel is találkozott 2012-ben a New York-i Ritz-Carlton szállodában.

A fehér házi szóvivő, Karine Jean-Pierre azt mondta, nem hajlandó Hunter Biden ügyeiről beszélni. Úgy fogalmazott, hogy „akit ezek a dolgok érdekelnek, kérdezze a Biden családot”.

A lap emlékeztet: a Republikánus Párt a tavalyi novemberi választásokban megszerezte a képviselőházi többséget, és nekiálltak kivizsgálni az elnök és családja korrupciógyanús üzelmeit. Az ellenőrző bizottság elnöke elmondta: tulajdonukban lévő dokumentumok részletezik, hogyan, milyen módon kapott pénzt a Biden család a Kínai Kommunista Párttól.

Joe Biden szerint nem igaz az, hogy családja több mint 1 millió dollárt kapott fia üzlettársán keresztül kínai üzleti érdekeltségüktől – az elnök a kongresszusi vizsgálóbizottság megállapításaira reagált pénteken este.

Az amerikai elnök a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre válaszolva tagadta azt, hogy fia, Hunter Biden üzlettársa, illetve egy kínai üzleti vállalkozás számlájáról 2017-ben több mint 1 millió dollár érkezett volna családtagjaihoz, amiről a Kongresszus alsóházának felügyeleti bizottsága számolt be banki adatok alapján.

A republikánus vezetésű képviselőházi testület csütörtökön mutatott be olyan banki dokumentumokat, amelyek szerint Hunter Biden, az elnök fia, Jim Biden, az elnök testvére, valamint Hallie Biden, az elnök elhunyt fiának özvegye kapott nagyobb összegeket Hunter üzlettársától, illetve amerikai-kínai energiapiaci közös vállalatuktól a CEFC-től.

Még csütörtökön Hunter Biden jogi szóvivője megerősítette, hogy történtek kifizetések, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a pénzekből a címzetteken kívül senki más nem részesült, és az üzleti tevékenységük ellenértéke volt. Emellett azzal vádolta a republikánusokat, hogy alaptalan jobboldali összeesküvés-elméleteket helyeznek előtérbe.

A banki átutalási bizonylatokat a felügyeleti bizottság elnöke, James Comer republikánus képviselő kötelező erejű igényléssel kapta meg a Bank of America pénzintézettől.

A törvényhozási testület tájékoztatása szerint ezekből az derül ki, hogy 2017 márciusában, alig két hónappal azután, hogy Joe Biden alelnöki megbizatása megszűnt a Fehér Házban, egy kínai vállalat 3 millió dollárt utalt át Hunter Biden üzlettársának, aki egy másik cégnek ebből több mint 1 millió dollárt juttatott el, ahonnan három hónapon keresztül a Biden család tagjai nagyobb összegű átutalásokhoz jutottak, összesen több mint 1 millió dollár értékben.

A vizsgálattal a republikánusok arra keresnek választ, hogy a Biden család felhasználta-e Joe Biden alelnöki pozícióját annak érdekében, hogy jövedelmező külföldi üzletekhez jusson.

A Kongresszus alsóházában, a Képviselőházban azután indult vizsgálat a Biden család üzleti ügyeiről, hogy január elején a republikánusok átvették a többséget.

A Fehér Ház szóvivője a többi között úgy reagált a banki átutalásokról szóló hírekre, hogy a republikánusoknak az elnök családja ellen indított bizarr támadások helyett inkább arra kellene összpontosítaniuk, hogy az elnökkel együttműködve hozzájáruljanak az amerikai családok egészségügyi kiadásainak csökkentéséhez és az ellátásuk javításához.

A Kínai Kommunista Párttól kaphatott pénzeket Biden családja – erről ír a Magyar Nemzet. A portál a Fox News adását idézi, amelyben a kongresszus alsóházának republikánus képviselője beszélt az amerikai elnök kétes ügyeiről.

James Comer azt állítja: tanúk és banki nyilvántartások bizonyítják, hogy a Biden család pénzt kapott a Kínai Kommunista Párttól. Az átutalások sokszor egy nap leforgása alatt történtek, a pénz forrását pedig megpróbálták eltüntetni. A republikánus politikus úgy látja: erős bírósági ügy indulhat.

„Olyan dokumentumok vannak a kezünkben, amelyek bizonyítják, hogyan kapott pénzt a Biden-család a Kínai Kommunista Párttól. És őszinte leszek, a helyzet pont olyan rossz, mint ahogy mi azt gondoltuk. Nagyon aggasztó! Amivel most rendelkezünk, azzal egy sokkal erősebb bírósági ügyet lehet indítani” – fogalmazott James Comer, az Egyesült Államok kongresszusi képviselője.

Az amerikai elnök és fia, Hunter Biden korrupciógyanús ügyei miatt egy hónapja indított vizsgálatot az amerikai képviselőház felügyeleti és elszámoltathatósági bizottsága.

Gyanús ukrán és kínai üzleti kapcsolatok, drága ajándékok, dollár százezrekért értékesített amatőr festmények – többek között ilyen ügyek kerültek a látókörükbe.

Ehhez a legfontosabb bizonyítékokat az elnök fiának egy korábban elhagyott számítógépén találták meg. A bizottság mindemellett arra is szeretne választ kapni, hogy Joe Biden a befolyását felhasználva juttatta-e előnyös üzleti kapcsolatokhoz a fiát. A gyanú szerint ugyanis a regnáló elnök még az Obama-adminisztráció alelnökeként segített Hunternek bekerülni az ukrán Burisma nevű gázipari óriáscég igazgatótanácsába, havi 50 ezer dolláros javadalmazásért.

A számítógépén talált dokumentumok szerint az elnök fia ezer szálon kötődött egy kínai energiavállalathoz is. Tőlük több mint 1,5 millió dollárt és nagy értékű ajándékokat, köztük egy 3 karátos gyémántot is kapott, amiért látszólag semmilyen legális szolgáltatást nem nyújtott cserébe. Az amerikai elnök fia megtagadta az együttműködést a bizottsággal.

Az utóbbi időben egymást érik a botrányok Joe Biden körül. Több házkutatást is tartottak a közelmúltban az elnök otthonában és nyaralójában illetéktelenül tárolt kormányzati iratok miatt. Biden wilmingtoni otthonában minősített titkos dokumentumokat találtak az FBI nyomozói. Az amerikai elnök azt mondta: nincs ok aggodalomra, mert a papírok nem az utcán voltak.

„Egy zárt garázsban voltak az iratok. Ott, ahol a Corvettem is áll, szóval nem csak úgy az utcán hevertek” – hangsúlyozta Joe Biden a házkutatás után.

A Magyar Nemzet megjegyzi: Joe Biden kifejezetten Kína ellenes politikát folytat.

Legutóbb például azt jelentette be, hogy szankciókat vezetnek be Kína ellen, ha fegyverekkel segíti Oroszországot. Sajtóhírek szerint az amerikai elnök erre utasította az Európai Bizottságot is, azért rendelte magához a hétvégén Ursula von der Leyent.

A portál Joe Biden Kína-ellenes politikájával kapcsolatban hangsúlyozza: sokatmondó azonban, hogy ha saját családjáról, és annak meggazdagodásáról van szó, akkor Joe Biden és fia éppen ennek az ellenkezőjét teszi – az Egyesült Államok szuverenitásának kárára.

(Ripost)