Sokkal veszélyesebb a diómérgezés kutyáinkra, mint azt gondolnánk

Figyelmeztető, figyelemfelhívó, megelőző céllal adtunk hírt arról, hogy a közösségi médiában több kutyás csoportban is feltűntek olyan bejegyzések, amelyben remegő kutyák és állatorvosi tapasztalatok szerepelnek arról, hogy mit is okozhat a dióevés az ember legjobb barátjánál. Ugyanis a főváros parkjaiban, zöld területein köszönhetően az időjárásnak penészes dió található a földön, amelyet, ha a kutyák elfogyaszthatnak, súlyos, életveszélyes állapotba is kerülhetnek.

Legyünk éberek, hogy kedvencünk ne egyen rohadt diót Fotó: RIDO PAHOTAN TUA MANIK / Shutterstock

Az egyik hozzászóló csaknem elvesztette a kutyusát egy diómérgezés miatt:

Sajnos mi is beleestünk a diómérgezésbe. Pont egy hete szombaton, ilyenkor rohantunk az állatorvoshoz. Egy hajszálon múlt a kutyánk élete

- fejtette ki a vele és kutyájával történteket Erika, aki arról is beszámolt, hogy pontosan úgy, ahogy a cikkünkben írtuk a penészes, gombás dió mérgező a kutyák számára és náluk van diófa, és hiába szedték fel a földre hullott dió nagy részét, így is maradhatott pár darab a kertjükben, ami széttört, amikor véletlenül ráléptek.

"Ezeket szedi fel a kutya, és ettől lett beteg. Senkinek nem kívánom, amin átmentünk, ahogy láttuk szenvedni a kutyust. Egy egész délután és éjszaka volt altatásban, mert ahogy ébredezett, egyből epilepsziaszerű roham tört rá. Mi sem tudtunk erről idáig, de mostantól fokozottan figyelni fogunk rá, hogy az összes diót összeszedjük a földről."

Vigyázzunk, mert bármit felehet a földről a kutyánk Fotó: Shutterstock

Egyáltalán nem egyedüli eset Erikáé, hiszen Gabriella is hasonló történtekről számolt be a kutyájával kapcsolatban.

Sajnos épp ebbe vagyunk. Tegnap reggel még semmi baja nem volt a kutyánknak. Elmentem dolgozni, és mire hazajöttem, hány, remeg. És diódarabok is vannak a hányásába. Habos, nyálkás

- osztotta meg rossz élményét a szintén pórul járt ebtulajdonos.