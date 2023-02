Szívszorító: így mentették ki a magyar tűzoltók Szelmát, egy török nőt a romok alól

Elképesztő összehangoltság, fáradhatatlan küzdelem a törökországi földrengés romjai alá szorult túlélők megtalálásáért és kimentéséért – ez derül ki a katasztrófavédelem által vasárnap megosztott HUNOR mentőcsapat szívszorító videójából is.

Törökország, Antakya. Szerda hajnali négy óra. 47 órával járunk a pusztító földrengés után. Mínusz 9 Celsius-fok. Csak a magyar tűzoltók dolgoznak a romok fölött és alatt, az összes többi keresőcsapat leállt az éjszakára. Az 50 főből álló magyar csapat megállás nélkül kutat a romok alatt rekedt túlélők után. Egy hatalmas épület romjainál kutatnak kutyákkal, keresőkamerákkal és akusztikus személykeresőkkel. A néhai Rönesans Rezidans egy három blokkból álló hatalmas épület volt, amely egyben szállodaként, egyben apartmanlakásokból álló társasházként is funkcionált. Az úszómedencékkel, fitneszteremmel, mélygarázzsal felszerelt hatalmas épület a földrengéskor egyszerűen az oldalára dőlt – írják.

Fotó: HUNOR

A túlélők kimentése hosszú órák óta zajlik. Az idő szorít. A HUNOR egyik, négy tűzoltóból álló egysége a magyarok részére kijelölt kárterület egyik új, még átvizsgálatlan részét járja be. A kis csapat Farkas Roland tűzoltó őrnagy vezetésével a folyamatos és erős utórengések ellenére egyre messzebb merészkedik az épület 3-as blokkjainak romjai között.

„PSSSZZZZT! Csendet!”

Egy nagyon halk elcsukló női hangot hallanak.

Azonnal a hang irányába mennek. Már négykézláb férnek csak el, aztán már csak kúszva. Egy romok alatt rekedt nő kiabál törökül. A négy tűzoltó nem beszél törökül, a nő pedig magyarul, de egy kis angollal mégis tökéletesen megértik egymást.

„Hogy hívnak?”

„Szelma” – válaszolta a nő.

Fontos, hogy kommunikáljanak a bajba jutott emberrel, hogy minél nagyobb biztonságban érezze magát, hiszen még hosszú ideig türelmesnek kell lennie. Mindeközben folyamatosan fogta a kezét Kormos Laszló, aki a nevét is kérdezte.

„Szalma” – tolmácsolta Laci a többieknek.

„Nem Szalma, Szelma!” – mondta a romok fogságában lévő nő, akinek még annyi lélekjelenléte is volt, hogy kijavítsa a tűzoltókat.

„Nyugodj meg Szalma! Ki fogunk menteni!”

Hét órán át ástak, pakolták a romokat, vágták a betontömböket és bútormaradványokat, hogy kiszabadítsák Szelmát, aki innentől kezdve Szalma maradt a tűzoltóknak. Szelma még a hordágyon is azt mondogatta, akkor már viccelődve, megkönnyebbülve, és még mindig a tűzoltók kezét szorongatva, hogy „A nevem nem Szalma, hanem Szelma!”

Öt méteren keresztül ástak és bontottak a negyvenes éveiben lévő nőért, akit szó szerint tíz körömmel kapartak ki a törmelékek alól a tűzoltók. Az egész HUNOR megjegyezte a napokban kimentett nő nevét, kíváncsiak rá, hogy Szelma hogyan vészelte át a történteket. A csapat minden kimentett embert a szívébe zárt, de Szelma kimentése, a hosszú küzdelem, amit a lány kezét fogva, keveréknyelven szóval tartva folytattak, örökre beléjük égett. Szelma kitartása, és küzdelme példa értékű mindannyiunknak. Isten éltessen, Szelma! Örülünk, hogy egy lábtöréssel megúsztad a sok szörnyűséget! Ha eljut hozzád ez a történet, jelentkezz, kíváncsiak vagyunk, hogy vagy. Segítsetek megtalálni Szelmát! – olvasható a beszámoló az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán.