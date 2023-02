Megbénult a közlekedés, brutális a szélvihar pusztítása hazánkban

Zirc és Veszprém, valamint Dombóvár és Kaposvár között vonatpótló autóbuszok közlekednek, az M1-es autópálya Hanság pihenőjét pedig mindkét irányban lezárták fakidőlések miatt - közölte a Mávinform és az Útinform szombat délelőtt. A Mávinform közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy szombat reggel fakidőlés miatt leszakadt a felsővezeték Dombóvár alsó és Csoma-Szabadi között. A helyreállítás délre várható, ezért Dombóvár és Kaposvár között pótlóbuszokat állítanak forgalomba. Az átszállások miatt a Dombóvár-Gyékényes vonalon 60-90 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani - hívták fel a figyelmet.

Szintén fakidőlés miatt a Bakonyban is vonatpótló autóbuszok közlekednek a Győr-Veszprém vonalon, Zirc és Veszprém között. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya lébényi szakaszán, a 150-es kilométerszelvényben lévő Hanság pihenőt mindkét oldalon lezárták, mivel a viharos erejű szél egy nagyméretű fát kidöntött az elektromos vezetékre, és ezért szünetel az áramszolgáltatás.

Sok munkát ad a viharos erejű szél a tűzoltóknak, a Dunántúlon és a fővárosban jellemzően kidőlt fákhoz és leszakadt vezetékekhez riasztják az egységeket - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra hivatkozva az MTI. Mosonmagyaróváron egy házra dőlt fa miatt kértek segítséget a Gyári úton, míg a Rákóczi Ferenc utcában elektromos kábelre, a Gulyás Lajos utcában az úttestre dőlt egy-egy nagyobb méretű fa. Enese közelében, az M85-ös autóút 85-ös főúti csomópontjánál egy fa lombkoronája a sztráda felhajtójánál okozott fennakadást. A fővárosban is számos helyen van szükség tűzoltók beavatkozására. Pesthidegkúton a közösségi közlekedést akadályozza egy kidőlt fa, a XII. kerületi Csörsz utcában szintén a forgalmat akadályozza egy kerítésre dőlt fa.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra figyelmeztetett: mivel a talaj nagyon nedves, az erős, helyenként akár száz kilométer per órás szél nemcsak faágakat törhet le, de egészséges fákat is kidönthet. A balesetek megelőzése érdekében a szóvivő azt javasolta, hogy a meteorológiai riasztással érintett területen mindenki maradjon otthon. Aki mindenképpen autóba kényszerül, indulás előtt tájékozódjon a meteorológiai helyzetről és az utak állapotáról, mert előfordulhat, hogy a kidőlő fák miatt utakat kell lezárni. Aki teheti, az autójával épületektől, villanyvezetékektől, reklámtábláktól, fáktól távol parkoljon - tette hozzá. Akit gyalogosan ér el a vihar, keressen védett helyet egy épületben, aluljáróban. Távol haladjon a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak sérülést - kérte Mukics Dániel. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen erős szél kárt tehet az épületekben is. Ha valahol a szél, vagy egy szél miatt kidőlt fa komoly károkat okoz az épületben, az 112-es segélyhívó számot szükséges hívni!