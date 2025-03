Mi történt Tóth Gabi arcával? Rá sem lehet ismerni az énekesnőre!

Tóth Gabi a tehetsége mellett kétségtelenül arról is híres, ahogy nem fél újra és újra megújulni. Az évek során a közönség láthatta már őt hosszú hajjal, rövid hajjal, félhosszúval, szőkén, barnán, vörösen… Tulajdonképpen majdnem mindent kipróbált már, és, mivel szerencsés alkat, mindegyik frizura remekül állt neki. Az énekesnő kifejezetten kedveli az extrém megjelenést is, a rajongói pedig részben éppen ezért a merészségért kedvelik őt annyira.

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence / Fotó: Szabolcs László

Tóth Gabi a közelmúltban ismét úgy döntött, ideje változtatni: az elmúlt két évben fekete frizurát viselt, póthajjal kiegészítve, ám ez utóbbitól most megszabadult, és immár rövidebb hajjal jelentkezett be a közösségi oldalán. A követői odáig voltak érte, nem győzték elhalmozni őt a bókjaikkal. Talán ezen felbuzdulva, de az énekesnő a minap ismét lépett egy merészet, és egy humoros videóval lepte meg a rajongóit Instagramon: ezen egy bajuszt felragasztva imitált éneklést, Nicolae Guta: Fa Muiere Taitei című dalára. A követők értékelték az énekesnő humorát, és a klipet is kifejezetten viccesnek találták.

Nagyon jó vagy, Gabi!

– jegyezte meg az egyik kommentelő.

Imádlak, te nő!

– tette hozzá egy másik lelkes rajongó.

Ez nagyon ott van!

– tette hozzá elismerően egy újabb követő.