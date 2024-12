Szomorú hetet zártunk: Csak Rúzsa Magdi ikrei hoztak vigaszt

Ahogy mindig, ezen a vasárnapon is megnéztük, hogy a Metropol olvasói melyik öt hírünket olvasták a legtöbben. Sajnos a második adventi héten kijutott a rossz hírből, így nem lesz éppen szívmelengető a heti top 5-ös listánk. Szerencsére azért egyetlen hír akadt, ami át tudott jutni a negatív sorozaton, hiszen ha hírt adhatunk Rúzsa Magdi hármasikreiről, akkor olvasóink azt sok kattintással honorálják.

5. – Egy nemzet kap most a szívéhez: rákos a Szomszédok 85 éves színészóriása

A magyarok nagyon szeretik az olyan sorozatokat, amelyek egy-egy lakóház életét mesélik el. Többek között a Szomszédok és a Barátok közt is egy lakótelep vagy egy társasház lakóinak viszonyait dolgozta fel. De nemcsak hazánkban örvend nagy népszerűségnek ez a téma, hanem külföldön is. Az ausztrál Szomszédok (Neighbours) 1985-ben indult, és jelenleg a 41. évada fut. Ian Smith hosszú ideig alakította Harold Bishop szerepét, majd 15 évig szünetet tartott. Néhány hónapja visszatért a sorozathoz, sajnos azonban most kiderült, hogy rákos, megkezdték nála a kemoterápiát, ezért ismét el kell hagynia a sorozatot – írja a SkyNews.

4. – Összeszorul a szív: az Omega együttes újra fekete-fehér fotót osztott meg

Talán nem túlzás azt állítani, nem telik el úgy nap, hogy az Omega zenekar tagjai ne emlékeznének vissza a legendás énekesükre, Kóbor János Meckyre. Most különösen nehéz a zenekar, a rajongók, és persze a csupa szív zenész családja számára. Három éve, 78 éves korában hunyt el a zenész.

Meghatóan emlékeztek meg Kóbor János halálának évfordulójáról

A zenekar megható módon emlékezett meg a frontemberről a szomorú évfordulón:

„Mikuláskor akaratlanul is szomorú emlékek törnek fel, hiszen azon a napon ment el Mecky. Ha esetleg addig nem akartuk volna elfogadni, hogy már Laci pontot tett az Omega aktív történetére, amit Misi sietett megerősíteni, végképp szertefoszlottak a halványuló lehetőségek. Az egyik kábulatból a másikba estünk egy év alatt, de az évfordulók alig három hétbe zsúfolódtak” – utaltak a 2020. november 18-án elhunyt Benkő Lászlóra és ugyanazon év november 21-én elhunyt Mihály Tamásra is.