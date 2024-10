„Ikreket várok” - megszólalt a barát Szoboszlaiék eljegyzéséről

Szoboszlai Dominik most rengeteg női szívet összetört, ugyanis a Liverpool focistája megkérte a barátnője, Buzsik Borka kezét. A fiatalok alig egy éve vannak együtt, ám úgy látszik, a magyar válogatott csapatkapitánya megtalálta az igazit, s a szőke szépséggel kívánja leélni az életét. A lánykérésre egyébként Budapesten került sor, és Dominik nem aprózta el a dolgot: a Four Seasons Hotelben tette fel a nagy kérdést, gondosan ügyelve arra, hogy szerelmének minél emlékezetesebb legyen ez a nap. Már csak azért is, mert Borka ujjára egy gyönyörű gyémántgyűrű került... Természetesen milliószámra érkeztek a gratulációk a párosnak, csapattársak, barátok, rajongók fejezték ki örömüket a vőlegénynek és a menyasszonynak, de akadt köztük egy érdekes komment is.

Szoboszlai Dominik meglepő üzenetet kapott (Fotó: NurPhoto via AFP)

Szoboszlai Dominik barátja meglepő üzenetet írt

Ahogy említettük, rengeteg jókívánságot kapott a páros, de volt olyan is, aki már a jövőre gondolt inkább. Dominik jó barátja, a török étteremtulajdonos ugyanis már előre vetítette, hogy ikreket vár el a pártól, emiatt viszont voltak, akik azt feltételezték, hogy máris jön a baba. Nos, feltehetően erről még nincs szó, és a barát valószínűleg csak aranyos csipkelődésnek szánta a dolgot, tekintve, hogy nevetős fejet is mellékelt a mondandójához.

Mindenesetre a rajongókat továbbra is foglalkoztatja a téma, szerintük ugyanis Dominik és Borka csodás pár, és valószínűleg szülőként sem lenne ez másképp. Sőt, Borka is megosztott korábban olyan fotókat, amelyek azt támasztották alá, hogy vágyik az anyaságra, de sokkal inkább arra, hogy együtt töltse az életét szerelmével.

Az, hogy mikor bővül majd a család, a szerelmesek dolga, mi viszont gratulálunk az eljegyzéshez, és várjuk, hogy mikor lesz a lagzi!