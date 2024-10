Jákob Zoli esküvői videója mindent vitt, Kern András idősek otthonába költözött, a Dancingben újabb álompár kezd kialakulni

Idősek otthonába költözött Kern András. A 76 évesen is rendkívül aktív a Kossuth-díjas színész nyomozóként tér vissza a mozivászonra, az új filmjében egy gyilkosság után kutat egy idősek otthonában, ahol – szerepük szerint is – előadóművészek tengetik a napjaikat. Olyan színészóriásokkal szerepel majd a vásznon, mint Bodrogi Gyula, Koltai Róbert, Pogány Judit és Takács Katalin.

Kern András új filmje egy idősek otthonában fog játszódni, a színész pedig nyomozóként tér vissza a mozivászonra Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Szerelem a láthatáron

Újabb Dancing with the Stars-álompár a láthatáron: már az esküvő is szóba került... Tóth Katica párja idén WhisperTon, akivel együtt léptek parkettre szombaton. Ám a magánéletben eddig úgy tudtuk, hogy Katica egyedül van és nem is vágyik kapcsolatra. Most azonban a Dancing with the Stars 4. évadának egyik szereplője, Bődi Dénes lebuktatta: neki ígérte a szívét a meseszép táncosnő.

Tóth Katica és WhisperTon első tánca fantasztikusra sikerült Fotó: Mediaworks-archív

Jákob Zoli odatette magát

Röpködtek a gratulációk Jákob Zoli esküvői videója láttán, amivel a közösségi oldalán jelentkezett. A magánéletben és A nagy Ő című műsorban egyaránt „szerencsét próbáló” milliárdos nem a saját, hanem egy kolléganője – akit barátjának tekinthet – nagy napján vett részt. S ha már ott járt, hozott róla egy videós bejegyzést az Instagram-oldalára.

Jákob Zoli esküvői videójáért mindenki odavan Fotó: Mediaworks-archív

Nem csak Kern Andrást érinti az öregedés

Marsi Anikó volt a TV2 Mokka kedd reggeli vendége, egy szépségszakértő, Lakatos Vivien társaságában. A Tények híradósát arról faggatta a műsorvezető, Orosz Barbara, hogy hogyan áll az öregedéssel így 49 évesen, valamint mit tesz azért, hogy megőrizze a fiatalságát. A felkonferálására így reagált, miután Orosz Barbara a kamerák előtt bejelentette, hogy mi a téma és kik szólalnak meg az öregedésről:

Jó reggelt, nagyon kedves vagy ezzel a felvezetéssel. Az öregedés jelei – hát, most végül is ki másra gondolhatnánk, mint rám?

– nevetett Marsi Anikó, aki nemrég egy injekciós beavatkozáson esett át.

Marsi Anikó őszintén beszél arról, hogy milyen beavatkozáson esett át Fotó: Mediaworks-archív

Debreczeni Zita műtétet fontolgat

Gianni Annoni felesége egy Instagramon indított kérdezz-felelekben válaszolt pár kérdésre. Ott derült ki, hogy Debreczeni Zita talán még egy műtétet is bevállalna: egy kíváncsi netező azt akarta tudni, hogy vajon Zita hasa mennyire regenerálódott a szülés után. Bár szó szerint nem idézhetjük Zita szavait, a kétgyermekes sztáranyuka maga is fontosnak tartja ezt a témát. Talán ezért is döntött úgy, hogy őszintén elárulja: egyáltalán nem regenerálódott a hasa a szülést követően. Olyannyira nem, hogy a műtét gondolata is egyre gyakrabban megfordul a fejében.