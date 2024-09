Eva Longoria felszabadította a melleit: észvesztően szexi ruhában villantott hatalmas dekoltázst – fotó

Eva Longoria mindig is a Született feleségek egyik legkedveltebb és legszexibb sztárja volt, dögösségéből pedig 49 éves korára sem vesztett semmit.

Eva Longoria mindenkit levett a lábáról Fotó: AFP

A barna szépség ezúttal a képernyők helyett a Párizsban, a L’Oréal Walk Your Worth showján vette le a lábáról a közönséget. Lonoria megjenése több szempontból is emlékezetes volt, ugyanis amellett, hogy a párizsi divathét egyik legemlékezetesebb vonulását köszönhetjük neki, még a legszexibb dekoltázs címét is bezsebelte.

A gyönyörű sztármamai az Instagram-oldalán a káprázatos ruhájáról több fotót is megosztott, követői pedig azóta is csak az állukat keresek.