Király Viktort romantikus fricskával köszöntötte felesége

Király Viktor és felesége, Virág Anita kapcsolata sok vihart megélt az évek során, de mindig visszataláltak egymáshoz. A legutóbb olyannyira megingott szerelmük, hogy hosszú időre külön is költöztek, sőt azt is pletykálták, hogy véget vetnek a házasságuknak. Szerencsére nem ez lett a történetük vége és a párnak sikerült rendezniük a problémáikat, azóta talán még szorosabb is a kapcsolatuk.

Király Viktor és felesége mindig kitartottak egymás mellett (Fotó: Szabolcs László)

Szerdán Anita közös képekkel köszöntötte Viktort 7. évfordulójuk alkalmából. A posztban a fotók mellé egy hosszabb szöveget is írt, amiben elmondja, vízválasztó ez a szám egy kapcsolat számára, de ők már korábban átélték ezt, így nem aggódnak emiatt a babona miatt.

7 ÉV! Elvileg ez vízválasztó szám, de szerintem 6-nál ezt kipipáltuk. Mi már annyi mindent megtapasztaltunk, átvészeltünk, túléltünk együtt, voltunk fennt, lennt, szakadékban, az egekben , sötétségben, napsütésben, hogy innentől csakis JÓ vár ránk! A 7 amúgy a szerencseszámom. Kívánok magunknak még sok-sok millió boldog, nyugalmas évet. Boldog Évfordulót!

– írta a szerelmes és vicces képekhez Anita.

Király Viktor: „Hullámvasút volt a tavalyi év...”

Az énekes házassága három év után került mélypontra, ráadásul olyannyira, hogy feleségével még külön is költöztek. Bár a páros eleinte tagadta, hogy bármilyen gondjuk lenne, később bevallották, hogy még sincs minden rendben köztük, ellenben a váláson nem gondolkoznak. Azon viszont annál inkább, hogy hogyan oldják meg a problémáikat.

„Több szempontból is hullámvasút volt a tavalyi év, érzelmileg és szakmailag is. Hatalmas teljesítményt tettünk le az asztalra, hiszen megtartottuk a tizenötéves jubileumi koncertemet, ami brutálisan sikerült! Magánéleti szempontból viszont hullámvölgyön mentünk keresztül, ami azért is érdekes, mert soha nem mondtuk ki, hogy elválunk Anitával; maximum annyit, hogy hullámvölgyben van a kapcsolatunk, most viszont szépen haladunk, pozitív irányba” – mondta korábban a hot! magazinnak Viktor.