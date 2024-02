Király Viktor felesége elárulta, milyen kapcsolatban áll férjével

Az elmúlt év egyik legfelkapottabb híre volt, hogy Király Viktor és gyönyörű felesége, Király-Virág Anita eltávolodtak egymástól. A fiatalok ugyan igyekeztek hét lakat alatt tartani a magánéletüket, időnként mégis ki-kiszivárgott róluk valamilyen kétségbeejtő információ. Tartott ez egészen az év végéig, amikor már állítólag a válás is szóba került köztük, aztán elcsendesedtek a pletykák.

Király Viktor feleségének betegséggel indult az év (Fotó: Bánkúti Sándor)

Király Viktor felesége kifejtette álláspontját házasságával kapcsolatban

Király-Virág Anita nemrégiben a közösségi médiában fejtette ki álláspontját a házasságával kapcsolatban. Azt mondta, a problémákba inkább beleállni szeretne, és nem elfutni előlük. Betegséggel indult az év a hatos lottó sorsolásának műsorvezetője számára.

„Nagyon durván megfáztam, és csak mostanában gyógyultam meg. Kolen ugyanis, mint minden gyerek, hazahozza a bacikat az óvodából.

Nem jellemző rám, hogy elkapjam, de most a családban utolsóként én is lebetegedtem, amikor a kisfiunk és Viktor már túl voltak az egészen.

Ezért aztán most kezdek csak belerázódni az idei teendőkbe. Rengeteg tervvel vágtam neki az évnek, de egyelőre inkább nem mondanék róluk semmit, mert ha nem jönnek össze, akkor csak a levegőbe beszélnék. Sok újítást találtam ki, amit szeretnék megvalósítani, emellett pedig nagyon vágyódom már valami jó meleg helyre. Márciusban lesz a szülinapunk, nekem a hónap elején, Viktornak a végén. Szeretnénk majd sokat ünnepelni, hiszen Viktor negyvenéves lesz” – mesélte a Sorry! magazinnak az influenszer.

Az énekes kisfia örökölte apukája muzikalitását (Fotó: Máté Krisztián)

„Az alkotói vénáját is az édesapjától örökölte”

Bár mindenkit érdekel, milyen a viszonya a majdnem exférjévé vált kiváló énekessel, Király Viktorral, csak szűkszavúan annyit árult el, hogy „jóban vagyunk”. Kisfiukról, a májusban már négyéves Kolenről és az anyaságról azonban mindig szívesen mesél.

„Csak a legeslegjobbakat tudom elmondani Kolenről. Napról napra értelmesebb, minden iránt érdeklődik.

Nagyon anyás kisfiú. Bár mindenki mást mond, mi Viktorral meg vagyunk győződve róla, hogy Kolen rám hasonlít.

Mivel sülve-főve együtt vagyunk, a kisfiam sokszor a gesztusaimat is átveszi. A muzikalitása már most megmutatkozik – ezt, ahogyan az alkotói vénáját is az édesapjától örökölte. Imádja a zenét, kedvenc időtöltése pedig a stúdiózás apuval” – mondta a gyönyörű anyuka, aki nemrégiben a közösségi médiában ekképpen felelt egy kérdésre az esetleges válásával kapcsolatban.

„Én azt mondom, az elsődleges szempont az legyen, hogy megmentsd. Hosszabban is kifejthetném a témát, de nem akarok cikkeket ebből… Illetve ezt a gondolatot nem lehet ráhúzni minden kapcsolatra, mert vannak dolgok, amiket már nem lehet megmenteni, de ha olyan problémátok van, ami sok-sok melóval jár, akkor jobb nem elfutni, hanem beleállni és dolgozni rajta” – válaszolta az édesanya.