Kőgazdag Szandi nem fukarkodik: ott segít, ahol tud

Kőgazdag Szandi rendszeresen be szokott segíteni az állatmenhelyeknek, ugyanis a szívén viseli a nehéz sorsú állatok jólétét. Ugyan legtöbbször csak a botrányos történéseire és a külsejére figyelnek fel, de mint kiderült, Szandi otthonról hozta magával a nagy állatszeretetet.

Kőgazdag Szandi otthonról hozza az állatmentő szemléletet (Fotó: Szabolcs László)

„Én igazából ebben nőttem fel. A szüleimtől láttam a példát, akik mindig is részt vettek az állatvédelemben. Én gyerekkorom óta aktívan részt veszek ebben a feladatban. Nem csak pénzzel segítek, hanem tényleg aktívan részt is veszek a mentésben” – kezdte a Metropolnak Tuvic Aleksandra, aki nagyon aktív az állatmentő közösségekben.

Kőgazdag Szandi segít, ahol kell (Fotó: Máté Krisztián)

Ott segít, ahol csak tud

Szandi nem rest, ha az állatokról van szó, szinte bármit képes összeszervezni vagy megvalósítani, ha valahol segíteni kell.

„Több internetes közösségnek is a tagja vagyok, szoktam adománygyűjtéseket és nyílt napokat is szervezni. Persze szoktunk járni vidékre is, ilyen nagyon szegény helyekre, ahol el vannak szaporodva a kutyák. Megmentjük őket a nehéz körülmények közül” – jegyezte meg a TV2 reality-jének sztárja.

„Még akkor is segítek, ha csak egy fuvart keresnek egy mentett kutyának Pest és Nyíregyháza között. Mivel hála istennek rengeteg szabadidőm van, így próbálok visszaadni abból a rengeteg jóból, amit én megélhetek” – szögezte le a szépség, aki szerint más lenne a helyzet, ha mindenki csak egy kicsit is segítene.

Ha mindenki csak egy kicsit adna bele az ilyen ügyekbe, akkor már sokkal előrébb lenne a világ

– osztotta meg velünk Szandi, akinek eddig csak mentett állatai voltak.

A celebnő és a mentett kutyusai (Fotó: Tuvic Aleksandra)

Kőgazdag Szandi, a megmentő

Szandi ugyan a Kőgazdag Fiatalok című reality során nem ejtett sok szót a háziállatairól, de mint kiderült, kedvencei is nehéz sorsú állatokként kezdték az életüket.

„Nekem csak mentett háziállataim voltak eddig. A két kutyusom sem különb. Az egyiket egy éve mentettük. 12 kiló szőr volt rajta, azt sem lehetett tudni, melyik az eleje és a hátulja, sőt, nagyon félt is, mert verték. Öt nap után tudtuk csak megfogni. A másik kutyám 12 éves és egy garázsban tartotta az előző gazdája és nem engedte ki két hétig. Csontsoványan találtunk rá” – mesélte Szandi.

Soha nem volt vásárolt, vagy fajtatiszta, drága állatom

– jegyezte meg a Kőgazdag Fiatalok szereplője.