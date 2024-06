"Ez egy részlegesen rosszindulatú bőrdaganatos betegség" – Pataki Zita műtéten esett át

Semmilyen betegségről nem könnyű beszélni, ezt leszögezhetjük. Mégis azért lenne fontos, hogy tanulhassunk mások példájából, mennyire fontosak a különböző szűrések, ellenőrzése vagy a vizsgálatok. Egyre többeket érint világszerte a bőrrák, ami először bőrelváltozásként jelentkezik testünkön, és ha időben nem távolítják el, valóban daganatos betegség lehet belőle. Pataki Zita is a napokban – és már nem először – egy ilyen eltávolításon esett át. Az Instagram-oldalán osztotta meg a vele történteket.

Pataki Zita 2021-ben ugyanilyen műtéten esett át (Fotó: Zsolnai Péter)

Pataki Zita fontosnak tartja a megelőzést

Bár a poszt tartalma és a fotók felhasználása engedélyköteles, Zita a Metropollal kivételt tett, és pontosan a téma fontossága miatt hozzájárult, hogy teljes egészében beidézzük a vele a történteket, melyben nagyon hasznos információkat is megosztott követőivel. Például azt, hogy elárulta, ő mit tesz a basalioma kialakulása ellen. Ha pedig már ezeket a „szabályokat” betartjuk, tényleg nagyobb az esélyünk, hogy minket elkerül ez a betegség. De Miló Viki, Tommyboy is minden eddigi tapasztalatát megosztotta a betegségéről, mégpedig azzal a céllal, hogy jobban tisztában legyünk azzal, mivel is állunk szemben.

„Ez egy részlegesen rosszindulatú bőrdaganatos betegség”

„Túl vagyok a kis műtéten, holnap már a varratot is kiveszik. Újra basalioma."

Ez egy részlegesen rosszindulatú bőrdaganatos betegség. Azért részleges, mert lassan növekszik és áttétet ritkán ad.

Szóval nyugi: az észlelésekor megkezdett kezelés hatékonysága kiváló! Kialakulásában a legfontosabb az évek során a bőrfelületet ért napfény mennyisége, és minősége. Elsősorban az UV B sugarakat tartják felelősnek a basalioma kialakulásáért. Nagyon erős most minden nap a UV sugárzás! Vigyázzatok magatokra! Amit én megteszek: nem napozok, ha szabadban tartózkodom 20 percnél tovább, bekenem a testem naptejjel és/vagy vállat takaró ruházatot viselek, az arcomat minden nap 50 faktoros védelmet biztosító, ásványi, professzionális fényvédővel kenem, félévente járok bőrgyógyászhoz!” – írta az időjós.