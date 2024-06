Esztergályos Cecília kiakadt: „Végleg le lehet járatni!”

Mint azt jól tudjuk, az ilyen és ehhez hasonló esetekben sajnos nem lehet semmit sem tenni. A sztárvilágban szinte mindennaposak az ilyen fajta kibercsalás. Hiába tesz bárki feljelentést, az elkövetőket, a csalókat képtelenség megtalálni az ehhez értő szakembereknek is. Az egyetlen megoldás, hogy tájékoztatást adnak róla a hírességek, mint ahogy Esztergályos Cecília is teszi, melyben mindenkit óvatosságra int, ne dőljenek be a hírnévromboló, pénzlehúzó híreknek, hirdetéseknek.