Megmentenéd a házasságod? A magyar színésznő tudja a megoldást

Ha van téma, ami minden 20-25 évvel ezelőtt köttetett házasságban felmerül, akkor az szinte biztosan, hogy: Mit is tegyél, ha a gyerekek már kirepültek és hirtelen azon kapod magad, hogy egy „idegennel” maradtál egy fedél alatt? A válasz egyszerű: Dolgozz a házasságodon és mentsd meg! De a kivitelezés már jóval nehezebb. Ehhez kíván szórakoztató formában segítséget adni Mérai Kata és Kathy Zsolt, akik közös erővel és sok tapasztalattal a hátuk mögött megírták a Csőrike nem hal meg! című egyfelvonásos színdarabjukat, melyben egy, a fentiekben említett szituációba került házaspárt alakítanak. Az újonnan alakult Dante Közösségi Alkotótér színpadán május 23-án startoló darabnak a témán túl két érdekessége is akad. Egyrészről az érvényes válási papírokkal rendelkező nézők egy jegy áráért kettőt kapnak. Másrészről az előadás második etapjában a premier napján és másnap is egy-egy szakértő sztárvendég érkezik a színpadra, hogy az alkotókkal együtt kivesézzék az egyébként érzékeny és sokakat érintő témát.

Mérai Kata és Kathy Zsolt úgy döntöttek, megírják a hiánypótló darabot (Fotó: Facebook)

Nem találtak megfelelő darabot, hát írtak egyet

"Hát persze, hogy a saját életünk történései adták meg a darab kiindulópontját."

Kathy Zsolttal nem először alakítunk párt a színpadon és tulajdonképpen az első és eddig egyetlen alkalom óta tervezgettük, hogy keresünk egy másik művet, amiben ismételhetünk.

"Nem találtunk, így végül írtunk egyet. Ez lett a Csőrike nem hal meg" – kezdte lapunknak Mérai Kata, aki szerint ha egy évtizedek óta működő házasság, vagy kapcsolat kívülről úgy fest, mintha sétagalopp lenne, akkor valaki, sőt talán mindenki hazudik.

Mérai Kata és Kathy Zsolt korábban már alkottak egy párt színpadon (Fotó: rs9.hu)

Mentsük meg? Engedjük el?

„Természetesen a saját életünk kapcsán, bennünk felmerült kérdéseket jártuk körül ezerszer és ezerszer, miközben írtuk a darabot. Nyilván a kellő távolságtartással tettük ezt, hiszen alapvetően mégis csak fikciós a történet. Ugyanakkor minden olyan házasában, vagy kapcsolatban, melyben a gyerek, vagy gyerekek érkezése áttette a hangsúlyokat, eljön a pillanat, amikor a pár újra „kénytelen” megismerni egymást. Ott állnak ketten egy kiüresedett házban és sokszor, sőt a legtöbbször fogalmuk sincs, mit is kezdhetnének egymással. Ekkor jönnek a kérdések: Mentsük meg a házasságunkat? Engedjük el egymást? Nos, ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat és ad alternatívát a darabunk” – magyarázta a színésznő, aki persze önmagával is szembenézett, miközben sorra születtek a gegek, poénok, jelenetek.

Csőrike nem hal meg, és a házasságodnak sem kell (Fotó: Facebook)

Kata is szembenézett önmagával...

„Azt gondolom, hogy aki kifelé mindig igyekszik tökéletesnek és idillinek mutatni a párkapcsolatát, az szinte biztosan hazudik. Hazudik a tágabb környezetének és hazudik önmagának is, ami talán a nagyobbik baj. Ahogy minden olyan ember életében, akik hosszú távú kapcsolatban élnek, vagy már éltek, nálam is eljött már a pont, amikor a fent említett kérdéseket fel kellett tennem magamnak. Az emberek rengeteg mindent dugdosnak még önmaguk elől is és a darab írása közben szépen sorban tárultak fel bennem is azok a titkok, amelyeket magam elől rejtettem el a lelkem legmélyére.

Hogy jót tett a feltárás, az nem is kérdés és éppen ezért vagyok biztos abban, hogy a nézők számára is terápia lesz a színmű

– mondta lapunknak Mérai Kata, majd megsúgta, hogy a premier napján Peller Mariann érkezik majd egy kötetlen beszélgetésre, míg másnap Dr. Bánki György pszichiáter érkezik majd a darab rendhagyó, második felvonására.