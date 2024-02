„Amíg nem leszek jobban, addig muszáj” – Kis Grófo komoly edzésbe kezdett

Kis Grófo minden eddiginél komolyabban veszi az edzést! Úgy érezte, nem húzhatja tovább a dolgot, ezért felkeresett egy személyi edzőt, aki egy kemény edzésterv mellett étrendet is írt az ország Bulibárójának.

Kis Grófo sokat fogyott az elmúlt időszakban (Fotó: Bors)

Az énekes azóta heti kétszer már reggel nyolckor lent izzad a teremben, a kiadós, másfél órás tréning után pedig jöhet a jól megérdemelt szauna, így Kis Grófo délelőtt tízkor már frissen, fitten és energikusan lép ki a konditeremből, hogy belevesse magát a napi teendőibe.

Kis Grófo minden eddiginél komolyabban veszi az edzést (Fotó: Facebook/Kis Grófo)

A mulatós király a Metropolnak elárulta, nem az a célja, hogy Kis Grófóból egy hatalmas izomtömegű testépítő váljon, hiszen az már nem lenne önmaga. Viszont az egészsége miatt muszáj volt rávennie magát a rendszeres sportra és az életmódváltásra.

„Heti kétszer másfél órát edzek jelenleg. Ez még csak a kezdet, de a legnehezebb az volt, hogy rávegyem magam a mozgásra. Most már viszont nagyon jó, sokkal energikusabb vagyok, és ne felejtsük el, hogy a színpadon is rengeteget ugrálok, fontos, hogy bírjam szusszal! Nagy súlyok helyett inkább a kardióra helyezzük a hangsúlyt az edzőmmel, sok időt töltök a futógépen és az elliptikus tréneren is. Utána a szauna kifejezetten jólesik"

– kezdte a Metropolnak Kis Grófo.

Se kóla, se kávé – erre esküszik Kis Grófo

Mivel az énekesnél nemrég refluxot állapítottak meg, elővigyázatosságból az étrendjét is átalakíttatta.

„Kávét sem iszom és a szénsavas üdítőkről is lemondtam. Nehéz volt, de amíg nem leszek jobban, addig muszáj! Az étkezésemre jó ideje nagyon odafigyelek, de most még szigorúbb vagyok magamhoz ilyen téren. Féken kell tartani a stressz és a rohanós életmód miatt kialakult refluxot. A feleségem lelkesen csomagolja nekem dobozokba az egészségesebbnél egészségesebb fogásokat, így végre leszámoltam a rendszertelen étkezéssel. Nincs több benzinkutas szendvics az éjszaka közepén” – nevetett Kis Grófo, akin valóban látszik, hogy sokat fogyott és szálkásodott az elmúlt időszakban.