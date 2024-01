Rost Andrea még vágyik a szerelemre

A világhírű operaénekes szívesen lép fel a volt férjével, gyermekei édesapjával, aki zongoraművész, ám idén szilveszterkor szimfonikus zenekar kísérte. Rost Andrea lánya is képzett énekes, de most nem várhattunk duettet tőlük, viszont Eszter így is részt vett az eseményen: profi fotós lévén ő készítette el a kapcsolódó képeket.

Rost Andrea lánya profi fotós (Fotó: Harazdy Eszter / Hot! magazin!)

„A fiam Svájcban él, egy autószalonban dolgozik. Gyerekkora óta bolondul a kocsikért, az »autó« volt az első szava. Karácsonyra sikerült hazajönnie, így a család együtt ünnepelhet. Már jóval karácsony előtt beszereztem az ajándékokat, elkezdtem komótosan készülődni, hogy az ünnepekkor egymásra és az áldásos napokra tudjunk koncentrálni. Már a házat is ünneplőbe öltöztettem, ahogy fokozatosan a szívemet is” – kezdte a Hot! magazinnak a művésznő.

A nagymamaszerepre képtelenség készülni

A tárgyak eltörnek, megfakulnak, ám az együttlét örömét semmi sem múlja felül, ami a legnagyobb ajándék Andrea számára. A szerettei a menü elkészítésében is számítanak rá.

„A thai halleves főzése a fő feladatom, ami a lányom kedvence, így enélkül nem telhet el karácsony. A másik kötelező elem a mákos guba” – árulta el.

Az énekesnő szerint a nagymamaszerepre képtelenség készülni: az egészen más dimenzióba helyezi az embert. A gyerekünk gyerekét átölelni – annál csodálatosabbat nem lehet elképzelni.

„A gyerekeimet nem szoktam presszionálni ezzel, nekik kell ezt igazán megérezniük, de biztos vagyok benne, hogy amikor megérkeznek az unokák, rájuk koncentrálok majd. Az első szó a szülőké, de erősen sejtem, hogy elkényeztetem majd őket. Olyat nem teszek, ami szembemegy a szüleik akaratával, csak szimplán agyonszeretgetem őket” – mondta az édesanya.

Operaénekes, de nem feltétlenül díva (Fotó: Emmer László / Hot! magazin!)

Rost Andrea elvárja a komolyságot

A most egyedül élő Rost Andrea várja a nagy Ő betoppanását, de erről nehéz beszélnie. Az ember, amíg él, a szerelmet keresi.

„A kor nem számít: bízom benne, hogy jön még valaki az életemben, akivel elkényeztethetjük egymást a szeretetünkkel. Várom, ám jelenleg nincs ilyen lovagom, nem is keresem tudatosan: jön, amikor jönnie kell, és biztosan gond nélkül becsatlakozik a világomba. Jelenleg annyit dolgozom, hogy nem is lenne annyi időm, amennyit egy szerelmes nő a párjára igyekszik szánni. De ha előbb kopogtatna, hiszem, hogy megoldanám a helyzetet.”

Költőien fogalmazva: reménykedem, hogy a boldogság kék madara ott lebeg felettem, és egyszer csak leszáll a házamra.

Azt, hogy „mennyire díva” a hétköznapokban, ő nem érzékeli – szerinte erről a környezetét kellene megkérdezni. Tudja, hogy a dívaságnak vannak negatív felhangjai is.

„Talán a gyerekeim, akik a legjobban ismernek, néha annak tartottak. Viszont kijelenthetem, hogy nem vagyok megjátszós típus. Komolyan veszem a munkámat, és ezt elvárom a környezetemtől is. Ilyenkor tűz lobog bennem; előfordulhat, hogy indulatosan fogalmazok, de nem szándékosan. Állítólag megesett, hogy Callas egy meghajlásnál elégedetlenségében megrugdosta a kollégáit; azért én ilyenre nem ragadtatom magam!” – mondta nevetve.

Mindent magára vállalt Egy nagyszabású gálaesten láthatta a közönség Rost Andreát: a szilveszteri előadás a Vigadóban a száz éve született Maria Callas munkássága előtt tisztelgett, akit a példaképének tekint. „Számomra azért is különleges az est, mert az én fejemből parttant ki az ötlet, magam szerveztem meg, kértem fel a vendégeimet. Sőt ez alkalommal nemcsak énekelek, hanem konferálok is, emellett a produceri feladatokat is elvállaltam.”