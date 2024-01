Mi történt Lékai-Kiss Ramónával? Alig ismernek rá a rajongói

Lékai-Kiss Ramóna jelenleg a TV2 egyik legnagyobb sztárja, akit legutóbb a Dancing with the Stars című szuperprodukció műsorvezetőjeként láthattunk. A csinos híresség sikert sikerre halmoz a csatornán, ráadásul hamarosan színésznőként is visszatér a Hazatalálsz című sorozatban, amit már rengeteg néző vár.

Lékai-Kiss Ramóna Fotó: TV2

Úgy tűnik, hogy Lékai-Kiss Ramóna sosem unatkozik, hiszen folyton benne van a keze valamilyen izgalmas projektben. Hol forgat, hol fotózásra jár, a rajongói pedig nagyon örülnek ennek, hiszen ez azt jelenti, hogy továbbra is a reflektorfényben van a kedvencük – aki most rendesen meglepett mindenkit.

Egészen megrökönyödtek a követői Lékai-Kiss Ramóna legújabb fotóján, ugyanis szinte teljesen felismerhetetlen rajta – valószínűleg a hosszú, hullámos haj és a smink lehet az oka ennek, hiszen elég ritkán láthatjuk így őt.

Lékai-Kiss Ramóna csupán boldog új évet akart kívánni a különleges képpel, mégis döbbenetet okozott, de abban mindenki egyetértett, hogy így is fantasztikusan néz ki – és természetesen a jókívánságot is viszonozták a hálás követők, akik nem győzték dicsérni őt.

Lékai-Kiss Ramóna képét ide kattintva lehet megtekinteni.

Akit pedig érdekel, Lékai-Kiss Ramóna hogyan csalt könnyeket a követői szemébe karácsonykor, annak ezt a cikkünket ajánljuk: