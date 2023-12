Lékai-Kiss Ramóna mindenkinek könnyeket csalt a szemébe karácsonykor – Videó

Lékai-Kiss Ramóna több sikerműsorban is feltűnt már a TV2-n, legutóbb a Dancing with the Stars műsorvezetőjeként jeleskedett Stohl András oldalán. A csinos hírességet megválasztották már az év műsorvezetőjének is, és még valószínűleg sok-sok évig csodálhatjuk majd őt a televízióban – a rajongók legnagyobb örömére.

Lékai-Kiss Ramóna

Természetesen Lékai-Kiss Ramónát is elkapta a karácsonyi hangulat, ráadásul tett arról, hogy ez másokkal is így legyen, ugyanis közzétett egy videót, ami a visszajelzések alapján rengeteg ember szemébe könnyeket csalt – ilyenkor mindenki egy kicsit kinyitja a lelkét, így sokan elsírják magukat az ehhez hasonló felvételeken.

Lékai-Kiss Ramóna egy karácsonyi verset mondott csodálatos átéléssel, miközben a karácsonyfáját is megmutatta.

A vers a szeretetről szól, nagyon kedves, ráadásul mély mondanivalóval rendelkezik, így nem csoda, hogy Lékai-Kiss Ramóna meghatotta vele a követőit, akik nem győzték dicsérni őt a posztnál. A sztár békés ünnepeket kívánt mindenkinek, cserébe pedig ő is kapott pár kedves gondolatot, jókívánságot a követőitől.

Akit érdekel Lékai-Kiss Ramóna karácsonyi verselése, az ide kattintva megtekintheti.