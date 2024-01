Palvin Barbi elkésett, Zimány Lindát kikezdték a kommentelők, Palácsik-Ráthonyi Timi pedig síelés közben törte össze magát – Ezek voltak hét legforróbb sztárhírei

Palvin Barbi is csatlakozott azok közé a sztárok közé, akik közösségi oldalaikon a rajongóikat is köszöntik az új év alkalmából. Azonban a modell egy nappal később tette ezt meg, ezért sokaknak okozott vidám pillanatot. Persze a bántó kommentek elmaradtak, mert mindenki inkább különleges szépségéért volt oda.

Zimány Linda kicsit eljátszadozott a mesterséges intelligenciával, és olyan képek készültek róla, amiken szinte fel sem lehet ismerni a modellt. Linda kapott hideget-meleget a kommentelőktől, volt olyan felhasználó, aki azt mondta: sokkal természetesebb a gép által generált képeken, mint a valóságban.

Palácsik-Ráthonyi Timinek nemrég még az álomesküvőjétől zengett a média, de hát a menyegző szervezését neki is ki kell pihenni. Így, mint minden évben, most is meglátogatta Aspen havas lejtőit. Azonban síelés közben sajnos balesetet szenvedett, és most a karját kék és zöld foltok tarkítják.

Súlyosan megsérült Fotó: Instagram

Szandi méltán lehet büszke a lányára, hiszen egyedül is megállja a helyét már több éve a tengerentúlon is. De Blanka nem feledkezik meg arról, hogy munka mellett a jó időt is kiélvezze. Ezért az év vége apropóján elérkezettnek látta az pillanatot, hogy egy újabb vadító, bikinis képpel búcsúztassa az óévet.

Lékai-Kiss Ramóna a napokban rendesen meglepte követőit. A legújabb fotóján szinte felismerhetetlen, valószínűleg a hosszú, hullámos haj és a smink lehet az oka ennek, hiszen elég ritkán láthatjuk így őt. Ennek ellenére a képhez csak úgy záporoztak az elismerő bókok és új évi jó kívánságok.